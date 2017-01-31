Неизвестный сообщил о похищении Софии Ротару

Москвич заявил о похищении Софии Ротару. Полиция немедленно отреагировала на вопиющее происшествие.

Инцидент произошел ночью в центре Москвы. Некий мужчина позвонил в полицию и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару в своей квартире на Садовой улице.

Злоумышленник рассказал, что легендарная исполнительница находится у него дома взаперти, и, со слов мужчины, он готов расправиться с артисткой.

«В руках у меня страпон, я намерен ее убить», – цитирует неизвестного злоумышленника Life.ru.

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Правоохранительные органы немедленно отреагировали на сообщение о происшествии.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции, однако обнаружить мужчину не удалось. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал новость о якобы похищении артистки.

«Такого просто не может быть! С Софией Михайловной все в порядке», – рассказал корреспонденту Dni.Ru директор Игорь Курилев. Он усомнился, что кто-то из поклонников певицы способен на такое.

Другой концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что сейчас она находится в Испании. «Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать», – цитирует его Life.ru.

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