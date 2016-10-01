Пользователи соцсетей нашли «сестру» Ольги Бузовой

Поклонники телеведущей утверждают, что у нее есть двойник. Однако молодая женщина, напомнившая многим звезду, устала от постоянных сравнений с Ольгой Бузовой. Она призвала подписчиков перестать писать ей комментарии о сходстве со знаменитостью.
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Пользователи социальных сетей нашли девушку, напомнившую им известную телеведущую. Ей оказалась уроженка Новокузнецка Анастасия Головинова. Девушка, которая в данный момент проживает в Москве, занимается дизайном одежды, увлекается спортом и является счастливой мамой.
Однако самой Анастасии, по-видимому, устала от постоянных сравнений со знаменитостью. Об этом Головинова сообщила подписчикам своего микроблога.
Отметим, что ранее ряд изданий опубликовал заметки, посвященные сходству Анастасии Головиновой и Ольги Бузовой. Недавняя публикация «двойника» телеведущей была вызвана усиленным вниманием к ее персоне, спровоцированным материалами в Сети.
«Не захламляйте мне комментарии, пожалуйста, я не вижу действительно важных комментариев от своих подписчиков, пока вы строчите это», – с такими словами Головина обратилась к своим подписчикам.
«Принципиально уже давно не реагирую на ваши комментарии, про схожесть с Ольгой Бузовой. Сначала отвечала, но когда начали писать постоянно – перестала. Потому как смысла нет. Не совсем понимаю для чего мне постоянно это писать. Что за необходимость такая выговориться…
Я, конечно, все понимаю, кто-то видит какое-то феноменальное сходство, кто-то его вообще не видит. Ну ок. Это ваше право. Ольга – красивая и успешная девушка… Давайте на этом успокоимся», –
поделилась девушка.
Интересно, что Анастасия, как и Ольга, увлекается ведением своей страницы в «Инстаграме». Девушка регулярно делится наблюдениями и советами, а также событиями из жизни. На микроблог Головиной подписано несколько десятков тысяч человек.
Между тем, сама Ольга Бузова продолжает делать шаги для покорения музыкальной индустрии.
В этом году знаменитость намерена удивить поклонников новыми песнями. Не так давно Ольга представила композицию «Привыкаю», а также ролик с фотосессии для обложки сингла. В этом видео Бузова позирует обнаженной на кровати, а также примеряет сексуальное нижнее белье.
Мои дорогие, вот и наступил новый 2017 год 🎄🎅🏽 я всем желаю удачного и плодотворного года!💪🏻💪🏻💪🏻А мы уже в рабочем режиме и, в свою очередь, напоминаю, что по всем вопросам обращайтесь к моему директору @archer_music 📲В январе и феврале осталось две свободные даты, пишите, звоните. Ваша Ольга Бузова!🙏🏻 #работа #гастроли #ведение #диджейсет #семинары #реклама #фотоссесии #певица #арамгдетоздесь #погородам #подзвукипоцелуев #ольгабузова #ведущая #ялюблюсвоюработу
Фанаты звезды оценили ее работу, а другие, наоборот, раскритиковали ее за излишнюю откровенность. Тем не менее, Ольга не намерена останавливаться. В будущем она собирается выступать с сольными концертами.
«Только вперед . Я стала еще сильнее... И у некоторых не получится меня сломать или остановить. Как бы они не хотели и не вставляли мне палки в колеса», – делилась звезда в своем микроблоге.
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