Дочь Екатерины Климовой поразила сходством с мамой

Екатерина Климова
 

Екатерина Климова. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Старшая наследница актрисы превратилась в настоящую красавицу. Екатерину Климову и 14-летнюю Елизавету поклонники называют образцом женственности. Они никак не могут поверить в то, что у такой молодой мамы уже такая взрослая дочка.

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Известная актриса Екатерина Климова является мамой четверых детей, у звезды два сына и две дочери. Артистка души не чает в своих наследниках и периодически рассказывает в интервью о их достижениях.

Старшая дочка Климовой, 14-летняя Елизавета уже делает первые шаги в модельном бизнесе. Юная девушка вместе с мамой приняла участие в фотосессии для одного испанского бренда, кадром из которой Екатерина Климова поделилась с подписчиками микроблога.

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На снимке мать и ее повзрослевшая дочь стоят рядом друг с другом, так что у поклонников актрисы появилась прекрасная возможность сравнить двух прекрасных дам.

Подрастая, Елизавета превращается в копию своей звездной мамы – та же тонкая талия, тот же овал лица, брови, глаза, губы…

Поклонники Екатерины Климовой никак не могут поверить в то, что у такой молодой мамы такая взрослая дочь. Они осыпали комплиментами любимую актрису и ее наследницу.

Ярких вам выходных 🌺 @tousrussia

A photo posted by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on

«Потрясающие красотки!», «Аж не верится, что у вас столько деток. Старшенькая - красотка!», «То замечательное ощущение, когда мама выглядит как дочь», «Какие роскошные девушки», «Как же Лиза похожа на маму!», «Олицетворение женственности», «Красивые мама с дочкой!», «Моя самая любимая актриса. Сколько же красоты», - такие восторженные комментарии оставляют фолловеры Екатерины Климовой под ее фотографией с дочкой.

Кстати, Елизавета стремится быть похожей на свою красавицу-маму не только внешне. Глядя на своих младших братьев и сестру, девушка мечтает, что и в ее семье будет больше одного ребенка.

«Я еще не совсем далека от того возраста, когда девочки играют в куклы, поэтому вряд ли могу рассуждать на эту тему всерьез.

Конечно, когда растешь в многодетной семье, становишься менее эгоистичным, терпимым и выносливым, поэтому уже сейчас понимаю, что в идеале в семье должно быть не менее двух детей», -

говорила Лиза в одном из интервью.

К слову, мать и дочь очень дружны. У Екатерины и Лизы уже практически один размер одежды, поэтому им удобно обмениваться вещами. Кроме того, девушка прислушивается к советам знаменитой родительницы во время шоппинга. По магазинам Климова и ее наследница ходят вместе.

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