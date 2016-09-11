Юлия Высоцкая рассказала, как контролирует сына

Актриса рассказала, как воспитывает Петю. Для Высоцкой, как и для любой матери, важно знать, с кем общается ее наследник. Звезда фильма «Рай» подписалась на аккаунт сына, чтобы отслеживать, где он бывает.
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Звезда картины «Рай» Юлия Высоцкая успевает сниматься в кино, вести мастер-классы по кулинарному делу, а также заниматься воспитанием сына-подростка. По словам артистки, ей важно, с кем общается Петя. Пока что мальчик учится в одной из московских школ и не стремится стать публичной персоной.
Как и многие подростки, Петя зарегистрирован в социальных сетях. Высоцкая призналась, что подписалась на его «Инстаграм», чтобы знать, чем занимается ребенок.
«Стараюсь быть деликатной и воздерживаться от советов и комментариев. Мне бы не хотелось, чтобы он чувствовал, что не должен чего-то делать только потому, что его за это могут поругать.
Как умный человек, он должен сам научиться понимать, что в жизни нельзя, а что можно. Мой контроль заключается в том, чтобы знать, с кем он общается. А вообще, человек должен понимать, что свободное пространство и свобода вообще – это его личная ответственность», - рассказала Юлия.
Актриса призналась, что у нее два аккаунта в социальной сети. Один из них – официальная страница ,которую ведет продюсерский центр, а вторая – личная. Именно под другим ником Высоцкая может следить за творчеством знаменитых кулинаров и фотографов.
По словам Юлии, ей хочется развивать у Пети способности к точным наукам. Наследник известного режиссера не стремится пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с киноискусством, несмотря на то, что уже успел засветиться на большом экране.
Мальчик снялся в картине «Рай» и даже появился вместе с родителями на премьере ленты на Венецианском кинофестивале. Однако Юлия считает, что Петя попал в картину только потому, что Кончаловский искал именно такой типаж.
«Но дело еще и в том, что Петя подходил под образ: и возрастом, и внешними данными, и тем, что свободно говорит по-французски. Кроме всего прочего, его сцены были не такими уж сложными, за исключением сцены убийства отца его героя. По-моему, Петя неплохо справился», - рассказала Высоцкая изданию «7 дней».
К тому же, сын знаменитой пары перенял от матери кулинарные таланты. Как утверждает Юлия, он умеет готовить и неплохо разбирается в продуктах.Еще по этой теме