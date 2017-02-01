В Елгаве пройдет Mеждународный фестиваль ледяных скульптур

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Publicitātes foto

Уже в конце прошлой недели на водоемах Елгавы начали выпиливать лед, который будет использован для сооружения дополнительных ледовых объектов на острове Паста. Для изготовления конкурсных скульптур на фестивале традиционно используется чистый, искусственно замороженный лед, который сейчас везут из Риги на остров Паста, где до приезда художников он будет храниться в рефрижераторе.

Для создания индивидуальной скульптуры каждый художник получит по одному ледовому блоку размером 100x50x25 см, а на каждую командную скульптуру предусмотрено по 8 таких блоков плюс один блок размером 200x100x50 см.

Планируется, что скульпторы приедут в Елгаву в воскресенье, 5 февраля.

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6 февраля они будут трудиться над созданием индивидуальных скульптур, а с 7 по 10 февраля - командных.

Зрители смогут оценить творения художников на тему «Карнавал» в дни 19 Международного фестиваля ледовых скульптур - с 10 по 12 февраля.


ПРОГРАММА фестиваля

10 февраля, пятница; парк скульптур открыт с 18.00 до 23.00
19:30 Открытие фестиваля и награждение художников
20:00 Роберто Мелони
21:00 Подсветка скульптур/Салют
21:15 Daddy was a milk man (Литва)

11 февраля, суббота; парк скульптур открыт с 10.00 до 23.00
11:00 Музыкальное игровое представление для детей «В поисках талантов»
12.30 Представление для детей «Алиса в стране чудес» (Лиепайский передвижной цирк)
13.30 Музыкальное игровое представление для детей «В поисках талантов» 15.00 Представление для детей «Алиса в стране чудес» (Лиепайский передвижной цирк)
17:00 Показ создания ледовых скульптур
18:00 The Roop (Литва)
19:00 Показ создания ледовых скульптур
20:00 Лаурис Рейникс
21:00 Подсветка скульптур/Салют, DJ
21.30 DJ Kress

12 февраля, воскресенье; парк скульптур открыт с 10.00 до 23.00
11:00 Музыкальное игровое представление для детей «В поисках талантов»
12.30 Представление для детей «Алиса в стране чудес» (Лиепайский передвижной цирк)
13.30 Музыкальное игровое представление для детей «В поисках талантов» 15.00 Представление для детей «Алиса в стране чудес» (Лиепайский передвижной цирк)
17:00 Показ создания ледовых скульптур
18:00 CARNIVAL YOUTH

19:00 Показ создания ледовых скульптур
20:00 Юстс Сирмайс
21:00 Подсветка скульптур/Салют

Входной билет будет стоить пять евро для взрослых, пенсионеры, школьники и студенты смогут посетить фестиваль за три евро, а семейный билет (2 взрослых + 2 детей) обойдется в десять евро. Детям до 7 лет вход бесплатный.

В предварительной продаже в кассах Biļešu paradīze до 9 февраля билеты стоят дешевле. Более подробная информация - на www.festivali.jelgava.lv. При покупке билетов в кассе Елгавского дома культуры особые цены предусмотрены для обладателей карты школьника Елгавы и карты жителя Елгавы.


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