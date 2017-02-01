Победительница «Евровидения» призналась в бисексуальности

Лорин
 

Лорин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Победительница «Евровидения-2012» шведка Лорин призналась в своей бисексуальности. По словам популярной исполнительницы, для нее важна душа, а не пол человека.

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33-летняя шведка с марокканскими корнями Лорин дала откровенное интервью местному изданию, в котором не стала скрывать свою сексуальную ориентацию. «Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да», – заявила Лорин шведской газете Expressen.

Певица отметила, что у нее нет недостатка в любви, также она не страдает от одиночества, хоть и занята исключительно работой. Однако Лорин призналась, что не замужем.

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Напомним,

артистка прославилась благодаря своей победе в Международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Лорин так искренне исполнила песню Euphoria. что не оставила никого равнодушным.

Кстати, шведская исполнительница намерена покорить «Евровидение» и в нынешнем году. Она уже выдвинула свою кандидатуру на национальный отбор к музыкальному соревнованию с новой композицией Statements.

Пару лет назад поразила общественность откровенным клипом на песню Paper light. В ролике шведская исполнительница появилась в наряде, едва прикрывающем грудь. Видео, пестрящее кадрами обнаженного тела Лорин, вызвало бурные обсуждения поклонников, которые в пух и прах раскритиковали знаменитость за чрезмерную откровенность.

Впрочем,

мнения многочисленных поклонников певицы разделились: кто-то назвал новый образ Лорин чересчур откровенным и даже вызывающим, а кто-то, наоборот, восхитился красивой эротикой, присутствующей в ролике.

Сама Лорен (настоящее имя шведской исполнительницы) объяснила свою тягу к обнажению лишь попыткой привлечь внимание к дискриминации прав женщин. По мнению певицы, если обнаженное мужское тело по пояс совсем не шокирует общество, то точно такое же право на демонстрацию тела имеют и представительницы слабого пола.

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