Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции

Недавно Настя Каменских снова попала в больницу. Певице после длительной реабилитации пришлось пережить сложную операцию сразу на двух ногах. Напомним, артистка сильно травмировалась во время неудачного приземления с парашютом в июле прошлого года.

«На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо!

Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100%», – рассказала звезда.

A photo posted by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 1, 2017 at 3:56am PST

Реклама

Сегодня Каменских опубликовала фото с больничной палаты и показала последствия непростой операции.

«Сегодня выйдет новое видео в моем видеоблоге. Честно сказать, не самое веселое, ведь снова о больницах и операциях…Но оно очень-очень для меня важное. Сегодня вы увидите, как исполнилась моя давняя мечта», – поделилась певица.

Смотрите видео!

Еще по этой теме