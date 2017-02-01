Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции

 

Фото: instagram.com

Недавно Настя Каменских снова попала в больницу. Певице после длительной реабилитации пришлось пережить сложную операцию сразу на двух ногах. Напомним, артистка сильно травмировалась во время неудачного приземления с парашютом в июле прошлого года.

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«На днях я снова попала в больницу: у меня была еще одна операция. Только в этот раз уже на двух ножках. Я немножко переживала, но все прошло хорошо!

Знаете, друзья, я всегда верила в силу мысли, позитивный настрой и самоорганизацию. И после прыжка с парашютом я убедилась в этом на 100%», – рассказала звезда.

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Сегодня Каменских опубликовала фото с больничной палаты и показала последствия непростой операции.

«Сегодня выйдет новое видео в моем видеоблоге. Честно сказать, не самое веселое, ведь снова о больницах и операциях…Но оно очень-очень для меня важное. Сегодня вы увидите, как исполнилась моя давняя мечта», – поделилась певица.

Смотрите видео!

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