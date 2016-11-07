Официально: Бейонсе станет многодетной мамой

Знаменитость подтвердила слухи о беременности, которые муссировались на протяжении последнего месяца. Бейонсе и ее муж Jay-Z станут родителями двойняшек. Счастливая звездная пара принимает поздравления от армии фанатов со всего мира.
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35-летняя королева R'n'B Бейонсе и ее супруг, 47-летний рэпер Jay-Z, ожидают пополнение в семье. Слухи об этом ходили около месяца, но никаких официальных комментариев от представителей знаменитостей не поступало. Лишь в начале февраля певица решила прервать молчание и поделиться радостной новостью с поклонниками. Бейонсе сообщила, что ожидает очаровательных двойняшек, а также опубликовала фотографию, на которой явственно виден ее округлившийся живот.
«Мы рады поделиться своей любовью и счастьем. Наша семья была благословлена дважды и мы невероятно благодарны судьбе за то, что скоро она увеличится на двух человек. С благодарностью за ваши добрые пожелания, семья Картер», —
такой пост сделала Бейонсе в своем микроблоге.
Информация о том, что Бейонсе находится в интересном положении, взорвала Интернет. Поклонники звездной пары поздравляют ее и желают всего наилучшего. «Ура», «Да благословит Господь вас и ваших близких», «Не могу поверить», «Обожаю вас», «Я так рада вашему счастью», «Это замечательная новость», «Так мило», — обсуждали фанаты знаменитости.
Ранее Бейонсе предстала с округлившимся животом в рекламном ролике собственного бренда.
На кадрах, растиражированных в Сети, звезда позирует в куртке и облегающей майке цвета хаки. Спустя какое-то время видео было удалено из Интернета.
Поклонники красотки были удивлены тем, что произошло.
Напомним, что Бейонсе и ее муж Jay-Z воспитывают общую дочь Блю Айви. Малышка появилась на свет в январе 2012 года. Это произошло в одной из клиник Нью-Йорка. В целях конспирации звезда рожала под псевдонимом: в документах медицинского учреждения она значилась как Ингрид Джексон.
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