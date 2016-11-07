Официально: Бейонсе станет многодетной мамой

Знаменитость подтвердила слухи о беременности, которые муссировались на протяжении последнего месяца. Бейонсе и ее муж Jay-Z станут родителями двойняшек. Счастливая звездная пара принимает поздравления от армии фанатов со всего мира.

35-летняя королева R'n'B Бейонсе и ее супруг, 47-летний рэпер Jay-Z, ожидают пополнение в семье. Слухи об этом ходили около месяца, но никаких официальных комментариев от представителей знаменитостей не поступало. Лишь в начале февраля певица решила прервать молчание и поделиться радостной новостью с поклонниками. Бейонсе сообщила, что ожидает очаровательных двойняшек, а также опубликовала фотографию, на которой явственно виден ее округлившийся живот.

«Мы рады поделиться своей любовью и счастьем. Наша семья была благословлена дважды и мы невероятно благодарны судьбе за то, что скоро она увеличится на двух человек. С благодарностью за ваши добрые пожелания, семья Картер», —

такой пост сделала Бейонсе в своем микроблоге.

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We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Информация о том, что Бейонсе находится в интересном положении, взорвала Интернет. Поклонники звездной пары поздравляют ее и желают всего наилучшего. «Ура», «Да благословит Господь вас и ваших близких», «Не могу поверить», «Обожаю вас», «Я так рада вашему счастью», «Это замечательная новость», «Так мило», — обсуждали фанаты знаменитости.

Ранее Бейонсе предстала с округлившимся животом в рекламном ролике собственного бренда.

На кадрах, растиражированных в Сети, звезда позирует в куртке и облегающей майке цвета хаки. Спустя какое-то время видео было удалено из Интернета.

Поклонники красотки были удивлены тем, что произошло.

Напомним, что Бейонсе и ее муж Jay-Z воспитывают общую дочь Блю Айви. Малышка появилась на свет в январе 2012 года. Это произошло в одной из клиник Нью-Йорка. В целях конспирации звезда рожала под псевдонимом: в документах медицинского учреждения она значилась как Ингрид Джексон.

Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Ноя 6 2016 в 6:50 PST





























































Aizvērt Путешествия Бейонсе и репера Jay-Z Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram







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