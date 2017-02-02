Больной Хворостовский держится из последних сил

Дмитрий Хворостовский
 

Дмитрий Хворостовский. Фото: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

Несмотря на тяжелую болезнь, Дмитрий Хворостовский держится на позитиве из последних сил. Артист опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя и свою семью, которая оказывает ему неоценимую поддержку.

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Дмитрий Хворостовский, о котором на протяжении некоторого времени ничего не было известно, объявился в социальных сетях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram оперный певец опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлен вместе с супругой Флоранс, сыном Максимом и дочерью Ниной.

«Хорошо быть дома! Много любви вам ❤» – написал Хворостовский. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию своего кумира. «Милаши, счастья вам и здоровья)) особенно родителям💪», «Здоровья вам», «Храни Господь Вас и Вашу семью ! Желаю – не иметь преград, не знать врагов, а любить и радоваться! Здоровья на многие лета!!!🙏🙌🕊❤️», «Какое трогательное фото!!! Счастья и здоровья красивому семейству! Дмитрий, мы любим Вас и гордимся!!!» – прокомментировали фото Хворостовского фанаты.

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Концерт Дмитрия Хворостовского в Большой гильдии

Фото: Концерт Дмитрия Хворостовского в Большой гильдии0

Не остались в стороне и друзья Дмитрия. Так, его коллега по оперной сцене, супруг примы Анны Нетребко Юзиф Эйвазов написал коротко: « ❤️❤️❤️❤️❤️». Дизайнер и стилист Игорь Гуляев также предпочел вместо слов отправить другу символы: «😀✌🏻👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽».

Good to be home! Much love to you all. ❤

Фото опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)

Хворостовский держится на позитиве из последних сил. Ведь недавно на артиста свалились новые несчастья. В конце декабря 2016 года Дмитрий, борющийся с тяжелым онкологическим заболеванием, был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией.

Информацией поделился отец Хворостовского. «Так как его организм очень ослаблен после разных химий, для него даже малейшая простуда представляет большую опасность». – объяснил родитель. К счастью, Дмитрий поправился и вернулся к семье.

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