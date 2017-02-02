Больной Хворостовский держится из последних сил

Несмотря на тяжелую болезнь, Дмитрий Хворостовский держится на позитиве из последних сил. Артист опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя и свою семью, которая оказывает ему неоценимую поддержку.

Дмитрий Хворостовский, о котором на протяжении некоторого времени ничего не было известно, объявился в социальных сетях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram оперный певец опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлен вместе с супругой Флоранс, сыном Максимом и дочерью Ниной.

«Хорошо быть дома! Много любви вам ❤» – написал Хворостовский. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию своего кумира. «Милаши, счастья вам и здоровья)) особенно родителям💪», «Здоровья вам», «Храни Господь Вас и Вашу семью ! Желаю – не иметь преград, не знать врагов, а любить и радоваться! Здоровья на многие лета!!!🙏🙌🕊❤️», «Какое трогательное фото!!! Счастья и здоровья красивому семейству! Дмитрий, мы любим Вас и гордимся!!!» – прокомментировали фото Хворостовского фанаты.

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Aizvērt Концерт Дмитрия Хворостовского в Большой гильдии Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Не остались в стороне и друзья Дмитрия. Так, его коллега по оперной сцене, супруг примы Анны Нетребко Юзиф Эйвазов написал коротко: « ❤️❤️❤️❤️❤️». Дизайнер и стилист Игорь Гуляев также предпочел вместо слов отправить другу символы: «😀✌🏻👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽».

Good to be home! Much love to you all. ❤ Фото опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Фев 2 2017 в 11:40 PST

Хворостовский держится на позитиве из последних сил. Ведь недавно на артиста свалились новые несчастья. В конце декабря 2016 года Дмитрий, борющийся с тяжелым онкологическим заболеванием, был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией.

Информацией поделился отец Хворостовского. «Так как его организм очень ослаблен после разных химий, для него даже малейшая простуда представляет большую опасность». – объяснил родитель. К счастью, Дмитрий поправился и вернулся к семье.































Aizvērt Концерт Элины Гаранчи и Дмитрия Хворостовского в "Дзинтари" Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis Ivans Varšavskis







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