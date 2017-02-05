Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа

Шура
 

Шура. Фото: TASS/Scanpix

Директор певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, Павел Депершмидт рассказал корреспонденту Dni.Ru о том, как проходила его борьба с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад артисту удалили яичко.

Еще по этой теме

«Конечно, сейчас он чувствует себя отлично – сколько лет назад это было! Но

тогда было тяжело – главным образом потому, что от него отвернулись многие друзья. К счастью, самые преданные остались. Из-за химиотерапии Александр очень понравился – до 120 килограммов. Поэтому, как вы понимаете, со сцены ему пришлось уйти», –

рассказал Павел.

По словам администратора, приятели артиста как могли поддерживали его. «Представляете, они сами организовывали концерты. Александр выступал на сцене сидя. Он не мог стоять. Здорово, что ему удалось преодолеть все эти проблемы», – объяснил директор.

Реклама

Недавно, после пятилетнего отсутствия на сцене, артист выпустил новую песню – «Подруга».

«Эту композицию написал для него Руслан Квинта, тот самый автор «Пьяного солнца«. Он не так часто сочиняет новые песни, но в этот раз он сам сказал, что ему очень нравится Шура как исполнитель, и специально для него ее написал. Она посвящена друзьям и подругам, которые были рядом с ним в трудный момент», – добавил Депершмидт.

Напомним, недавно стало известно, что артист перенес операцию по удалению яичка.

«Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все», – рассказал исполнитель. Всего же на борьбу с напастью у артиста ушло около пяти лет и более миллиона долларов.

Еще по этой теме
Шуру спасла от рака подставная девушка

Шуру спасла от рака подставная девушка

Певец Шура потерял маму

Певец Шура потерял маму

Шура пытается разрешить многолетний конфликт с матерью

Шура пытается разрешить многолетний конфликт с матерью


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван самый популярный пост в истории Instagram Hi-Tech

Назван самый популярный пост в истории Instagram

Убийство в Елгаве: труп лежал на балконе несколько недель Новости

Убийство в Елгаве: труп лежал на балконе несколько недель

3 серьезные причины никогда не пользоваться смартфоном перед сно Wo&Men

3 серьезные причины никогда не пользоваться смартфоном перед сно

Модель Victoria's Secret подарила краснодарскому бомжу дом Wo&Men

Модель Victoria's Secret подарила краснодарскому бомжу дом

Рижане изнасиловали девушку и выложили фото в Instagram Новости

Рижане изнасиловали девушку и выложили фото в Instagram

Певцы

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 