После унизительного развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела

Российская певица Татьяна Буланова снова стала блондинкой. Изменения во внешности артистки отметили все окружающие, которые посетили концерт Льва Лещенко в Кремле. Кажется, после скандального развода с футболистом она заново расцвела.

47-летняя Татьяна Буланова выбрала для выступления на концерте Льва Лещенко платье изумрудного цвета, а ярко-малиновый пояс подчеркнул ее стройную талию. Какое-то время артистка красилась в каштановый, но сейчас решила вернуться к прежнему блонду.

Фото опубликовано woman.ru (@woman_ru) Фев 2 2017 в 3:56 PST

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Поклонники в блоге решили, что развод с Владиславом Радимовым пошел ей на пользу. Певица выглядит молодо, словно 20 лет назад. К примеру, заметить это не сложно, оценив певицу в клипе, выпущенном в 1996 году.

Добавим, что ходили слухи о регулярных изменах футболиста. По некоторым данным, Татьяна даже детективов нанимала, чтобы выяснить, есть ли у ее мужа любовница. А узнав про очередную измену, была в бешенстве. И подала на развод, который состоялся в ноябре прошлого года.

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