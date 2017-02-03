Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой

Дима Билан
 

Дима Билан. Фото: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Певца подвели слишком узкие брюки. Хотя дуэт с Примадонной поклонникам очень понравился.

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Спустя месяц после календарного дня рождения продюсер Яна Рудковская решила-таки собрать друзей в ресторане. Декоратор Лидия Симонова оформила банкетный зал в белом цвете, мебель, стены, посуда – все было в тон. Стильно, роскошно, дорого. Гости же явились на праздник в нарядах, которые предписывает дресс-код Gold&Nude.

Поздравить Рудковскую с 42-летием собрался весь шоу-бомонд. Пожаловала и сама Алла Пугачева, которая редко куда сегодня выбирается – только в исключительных случаях.

Певица не только пришла, поработала тамадой, но и спела дуэтом с подопечным Яны Димой Биланом свой бессмертный хит «Не отрекаются любя»

на стихи Вероники Тушновой.

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Примадонна не раз признавалась, что Дима – ее самый любимый молодой исполнитель, она даже была и плясала на его сольном концерте не так давно.

Но поклонники обратили внимание не столько на песню и ее оригинальную подачу, сколько на брюки Билана, которые почти неприлично подчеркивали его выдающиеся физиологические особенности.

«Прекрасное исполнение, но отсутствие белья отвлекает», «Билан выпил Виагру», «Пикантно получилось – брюки-шалунишки», «Куда смотрит Галкин? Так недолго и без жены остаться», – комментируют видео подписчики страницы Билана в социальной сети.

Одни при этом просят удалить провокационное видео, другие восторгаются талантом звезд и не обращают внимания на ерунду.

Ведь возможно, все дело лишь в неудачно заправленной рубашке, а не в отсутствии белья, тесных брюках или мужской природе Димы Билана.

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