Что достанется Виктории Боне после разрыва с сыном миллиардера

Виктория Боня с Алексом Смерфитом
 

Виктория Боня с Алексом Смерфитом. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Телеведущая, актриса и модель Виктория Боня, как выяснилось, вполне может претендовать на имущество сына миллиардера Алекса Смерфита, с которым недавно рассталась. Правда, такое возможно лишь при определенных условиях.

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Бывшая участница «Дома-2» встречалась со Смерфитом в течение семи лет. Бывшие возлюбленные не состояли в официальном браке, зато на родине Алекса, во Франции, пары часто заключают так называемый пакт гражданской солидарности. Изначально документ создавался для гомосексуальных пар, но теперь им стали пользоваться все.

Документ позволяет паре в случае расставания урегулировать финансовые и имущественные споры так, как будто бы молодые люди состояли в браке,

пишет WDay. Таким образом, если Виктория и Алекс составили этот пакт, она вполне может претендовать на часть его имущества.

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И до встречи с Викой, и после этого Алекс приобрел немалое количество недвижимости в Монако, Каннах и Сен-Тропе, утверждает издание. Впрочем, на родовое поместье Боня не сможет претендовать при всем желании, утверждают журналисты, другое дело – квартиры на побережье.

Напомним, 4 февраля Боня сообщила о расставании со Смерфитом. Звезда подчеркнула, что они с бывшим возлюбленным сохранили прекрасные отношения.

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