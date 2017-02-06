Коллеги и поклонники проводили Георгия Тараторкина в последний путь аплодисментами

Георгий Тараторкин
 

Георгий Тараторкин. Фото: ANTON DENISOV / Sputnik

Сотни людей пришли 6 февраля в театр имени Моссовета, чтобы проститься с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, который скончался в минувшие выходные на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Артиста в последний раз проводили с театральной сцены продолжительными аплодисментами друзья, коллеги и поклонники. На церемонии было множество цветов и траурных венков от коллег и официальных лиц, передает ТАСС.

После церемонии прощания Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Реклама

Коллеги артиста на церемонии прощания вспоминали о его бесконечной преданности своему делу.

«Для меня и для Союза театральных деятелей, для всей театральной России это невосполнимая утрата, - охарактеризовал коллегу глава СТД Александр Калягин. - Это был камертон честности, порядочности и благородности».

«Он был рыцарем театра, - сказала актриса Ольга Остроумова, партнер Тараторкина по многим постановкам. - Он входил в театр, как в храм, чего почти никто из нас уже не делает. Перед спектаклем он выходил на сцену, проверял реквизит, он был в этом смысле педант. Но это именно оттого, что каждый раз ему хотелось, чтобы спектакль прошел на 200%».

Помимо театральной работы, Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах.

Среди них: «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк...», «Сирано де Бержерак» и др.

Георгий Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе. С 1966-го по 1974 год - актер Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре Моссовета - с 1974 года.

Помимо этого,

Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля «Золотая маска» и профессором ВГИКа.


Еще по этой теме
Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lidosta "Rīga", 2000 EUR

reklama.vesti.lv

Убийство в Елгаве: труп лежал на балконе несколько недель Новости

Убийство в Елгаве: труп лежал на балконе несколько недель

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю Hi-Tech

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю

НАСА показало «звездную смерть» Hi-Tech

НАСА показало «звездную смерть»

Назван самый популярный пост в истории Instagram Hi-Tech

Назван самый популярный пост в истории Instagram

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы Wo&Men

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы

Актеры

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 