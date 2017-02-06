Коллеги и поклонники проводили Георгия Тараторкина в последний путь аплодисментами

Сотни людей пришли 6 февраля в театр имени Моссовета, чтобы проститься с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, который скончался в минувшие выходные на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Артиста в последний раз проводили с театральной сцены продолжительными аплодисментами друзья, коллеги и поклонники. На церемонии было множество цветов и траурных венков от коллег и официальных лиц, передает ТАСС.

После церемонии прощания Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище.

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Коллеги артиста на церемонии прощания вспоминали о его бесконечной преданности своему делу.

«Для меня и для Союза театральных деятелей, для всей театральной России это невосполнимая утрата, - охарактеризовал коллегу глава СТД Александр Калягин. - Это был камертон честности, порядочности и благородности».

«Он был рыцарем театра, - сказала актриса Ольга Остроумова, партнер Тараторкина по многим постановкам. - Он входил в театр, как в храм, чего почти никто из нас уже не делает. Перед спектаклем он выходил на сцену, проверял реквизит, он был в этом смысле педант. Но это именно оттого, что каждый раз ему хотелось, чтобы спектакль прошел на 200%».

Помимо театральной работы, Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах.

Среди них: «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк...», «Сирано де Бержерак» и др.

Георгий Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе. С 1966-го по 1974 год - актер Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре Моссовета - с 1974 года.

Помимо этого,

Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля «Золотая маска» и профессором ВГИКа.

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