После развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной. Популярная актриса буквально светилась от счастья.
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В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма режиссера Марка Ротемунда «Несмотря ни на что». Картина повествует о проблемах инвалида по зрению. Интересно, что одну из ролей озвучила популярная исполнительница Диана Гурцкая, а тифлокомментирование во время сеанса взяла на себя не менее известная актриса Ирина Безрукова.
Журналисты обратили внимание, что
в кинотеатре Ирина появилась в сопровождении молодого привлекательного мужчины, который не отходил от нее ни на шаг. Он помог снять шубку, предупреждал малейшее желание Безруковой.
У окружающих возникло стойкое ощущение, что они пара, утверждает Eg.RU.
По мнению репортеров, Ирина подлила масла в кипящий очаг подозрений. Она была невероятно обаятельна, много смеялась, с удовольствием общалась с коллегами. При этом, как утверждают журналисты, Безрукова ни на секунду не выпускала из виду спутника.
Как выяснилось,
сопровождавшего Ирину мужчину зовут Станислав. В последнее время он выполняет обязанности ее пресс-секретаря. Разумеется, мужчина практически безотлучно находится при Безруковой.
Сама Ирина высказалась о Стасе с кокетливой улыбкой: «Ну а что? У меня новая жизнь, все новое! Недавно вот вернулась из большого путешествия: была в Баварии, других уголках Европы – очень понравилось».
Ирина и Станислав
Когда ты горд за свою актрису)) и когда она самая красивая на красной ковровой дорожке. А ты ещё и самый скромный. У нас премьера "Землетрясение"! #Землетрясение #ИринаБезрукова #Лавроненко #МарияМиронова #Карофильм #КинотеатрОктябрт #Октябрт #Премьера #Краснаяковроваядорожка #самаякрасивая #17ноя2016
Напомним, в 2015 году стало известно о разрыве Ирины и Сергея Безруковых. Актеры оформили развод после 15 лет брака.Еще по этой теме