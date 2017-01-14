Отар Кушанашвили поглумился над романом Кети Топурия и Гуфа

Журналист высказался о скандале вокруг предполагаемого избранника артистки. По его мнению, информация о якобы новом увлечении Кети Топурия не соответствует истине. Кушанашвили заступился за солистку А’Studio и ее супруга.

Недавно общественность была шокирована новостью о том, что замужняя солистка А’Studio Кети Топурия якобы закрутила роман с рэпером Гуфом. Сами артисты отрицали эти слухи и утверждали, что они не соответствуют истине. Поклонники знаменитостей тоже не могли поверить в подобную информацию. Недавно о скандале, в который оказались втянуты Кети и Гуф, высказался журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. Он поддержал певицу и ее супруга, бизнесмена Льва Гейхмана. По мнению Кушанашвили, от таких мужчин, как избранник звезды, не уходят. Об этом Отар сообщил в своем блоге.

«Я третьего дня видел благоверного Кети, он являет собой великолепный образец закоронелого домостроевца,

который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления, либо конопляного делирия. От таких, как он, живыми не уходят», –

поделился Кушанашвили.

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Фото опубликовано Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Янв 25 2017 в 2:50 PST

Ранее информацию о предполагаемом романе с Кети Топурия прокомментировал сам рэпер Гуф. Алексей Долматов отрицает, что ездил отдыхать вместе с коллегой. По словам Гуфа, они с Кети – друзья, но не более того. Сначала Долматов думал промолчать по поводу разгоревшегося скандала, но его теплое отношение к Топурия взяло свое.

«Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такое, может быть, даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь друг», –

отмечал Алексей.

Фото опубликовано @therealguf Янв 17 2017 в 8:41 PST

Позднее артистка репостнула запись Долматова в своем микроблоге. В беседе с журналистами Кети заявила, что замечательно общается с Гуфом и группой Center. Она также призналась, что дружит с ними достаточно давно.

«Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я», – говорила артистка.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 13 2017 в 10:44 PST

Отметим, что новость о романе Гуфа и Кети Топурия вызвала огромный резонанс в Интернете. Некоторые пользователи социальных сетей даже начали искать скрытый смысл в недавних композициях рэпера.

По мнению поклонников Долматова, новое увлечение артиста могло способствовать расцвету его творчества. Однако сам артист, известный своей скрытностью, предпочитает не комментировать личную жизнь. Возможно, очередная избранница Алексея лишь похожа на Кети внешне.

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