Отец беременной Бейонсе рассекретил пол ее будущей двойни

Бейонсе
 

Бейонсе. Фото: REUTERS/Scanpix

1 февраля 35-летняя Бейонсе сообщила, что ждет от своего мужа, 47-летнего известного американского рэпера Jay Z, двойняшек.

Еще по этой теме

Звезда опубликовала на личную страничку в соцсети трогательный снимок, на котором изображена в «интересном» положении.

Всего за сутки данное фото смогло набрать около восьми миллионов лайков пользователей Сети. Таким образом Бейонсе сумела обойти за популярностью в Instagram Ким Кардашян и Селену Гомес.

Реклама

Отец певицы, Мэтью Ноулз, прокомментировал радостное событие в семье звездной дочери. Как утверждает мужчина, он до последнего не знал о грядущем пополнении своего ребенка.

Как пишет Radar Online,

Мэтью признался, что исполнительница воспользовалась услугами ЭКО и носит под сердцем «королевскую» двойню – мальчика и девочку.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал читайте ЗДЕСЬ

Напомним, певица вместе с мужем воспитываю пятилетнюю дочку Блю Айви.

Путешествия Бейонсе и репера Jay-Z

Фото: Путешествия Бейонсе и репера Jay-Z0

Еще по этой теме
Скандал в звездной паре: Бейонсе узнала, что у Jay Z есть внебрачный ребенок

Скандал в звездной паре: Бейонсе узнала, что у Jay Z есть внебрачный ребенок

Дочь Александра Реввы cтанцевала вместе с Бейонсе

Дочь Александра Реввы cтанцевала вместе с Бейонсе

Мишель Обама «зажгла» под песню Бейонсе

Мишель Обама «зажгла» под песню Бейонсе



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты Hi-Tech

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

Невзоров назвал ситуацию в Донбассе «позором русской армии» Новости

Невзоров назвал ситуацию в Донбассе «позором русской армии»

Гомеопатия официально признана в России лженаукой Hi-Tech

Гомеопатия официально признана в России лженаукой

Петербуржец обошел весь мир пешком Hi-Tech

Петербуржец обошел весь мир пешком

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле Hi-Tech

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

Звездные дети

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 