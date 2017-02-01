Отец беременной Бейонсе рассекретил пол ее будущей двойни

1 февраля 35-летняя Бейонсе сообщила, что ждет от своего мужа, 47-летнего известного американского рэпера Jay Z, двойняшек.

Звезда опубликовала на личную страничку в соцсети трогательный снимок, на котором изображена в «интересном» положении.

Всего за сутки данное фото смогло набрать около восьми миллионов лайков пользователей Сети. Таким образом Бейонсе сумела обойти за популярностью в Instagram Ким Кардашян и Селену Гомес.

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We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Отец певицы, Мэтью Ноулз, прокомментировал радостное событие в семье звездной дочери. Как утверждает мужчина, он до последнего не знал о грядущем пополнении своего ребенка.

Как пишет Radar Online,

Мэтью признался, что исполнительница воспользовалась услугами ЭКО и носит под сердцем «королевскую» двойню – мальчика и девочку.

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Напомним, певица вместе с мужем воспитываю пятилетнюю дочку Блю Айви.





























































Aizvērt Путешествия Бейонсе и репера Jay-Z Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram







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