Отец беременной Бейонсе рассекретил пол ее будущей двойни

1 февраля 35-летняя Бейонсе сообщила, что ждет от своего мужа, 47-летнего известного американского рэпера Jay Z, двойняшек.
- Фото беременной Бейонсе установило рекорд в Instagram 2 февраля 2017 г.
- Официально: Бейонсе станет многодетной мамой 1 февраля 2017 г.
- Бейонсе выпустила новый клип с хоум-видео 1 декабря 2016 г.
Звезда опубликовала на личную страничку в соцсети трогательный снимок, на котором изображена в «интересном» положении.
Всего за сутки данное фото смогло набрать около восьми миллионов лайков пользователей Сети. Таким образом Бейонсе сумела обойти за популярностью в Instagram Ким Кардашян и Селену Гомес.
Отец певицы, Мэтью Ноулз, прокомментировал радостное событие в семье звездной дочери. Как утверждает мужчина, он до последнего не знал о грядущем пополнении своего ребенка.
Как пишет Radar Online,
Мэтью признался, что исполнительница воспользовалась услугами ЭКО и носит под сердцем «королевскую» двойню – мальчика и девочку.
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Напомним, певица вместе с мужем воспитываю пятилетнюю дочку Блю Айви.Еще по этой теме