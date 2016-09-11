«Гарри Поттеру» показали его российского двойника

Британскому актеру Дэниэлу Рэдклиффу в эфире шоу показали его российского двойника - молодого человека из Красноярска, который прославился в Сети своим сходством с актером. Видео с шоу было размещено в Facebook на странице ITV London.
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В комментарии к видео отмечается, что запись была сделана во время интервью Дэниэла Рэдклиффа, посвященного постановке пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
Эпизод с россиянином стал отступлением от темы. Ведущая предложила актеру посмотреть на своего двойника - жителя Красноярска Николая Последу.
Актеры, которые также принимали участие в интервью вместе с Рэдклиффом, согласились, что парень действительно очень похож на звезду.
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