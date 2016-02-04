У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание

Известный бэк-вокалист, клавишник и гитарист Константин Бекрев был в срочном порядке госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи диагностировали острое воспаление.

У Константина обнаружено серьезное воспалительное заболевание, сообщает Life.ru. Доктора настояли на немедленной операции. В настоящее время 36-летний музыкант приходит в себя. Он находится в стационаре под пристальным наблюдением специалистов.

Константин Бекрев известен как основатель и аранжировщик некогда популярной группы «Мир огня», а также как клавишник, бэк-вокалист и бэк-гитарист легендарного рок-коллектива «Агата Кристи». С марта 2016 года Константин сотрудничает с Григорием Лепсом, выступая в его коллективе в качестве клавишника.

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Константин Бекрев

Фото опубликовано Диана Сергеевна (@chexoffa66) Фев 3 2016 в 5:23 PST

Его группа «Мир огня» была основана в 1998 году и просуществовала 12 лет. За это время Константин успел раскрыться не только как талантливый музыкант, но и как автор песен. Помимо работы с «Агатой Кристи» и Григорием Лепсом, Бекрев участвовал в совместных проектах с участниками групп «Пикник», «Крематорий» и «Настя».

В настоящее время жизни Константина ничто не угрожает. Ему назначен курс длительного лечения.

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