Робби Уильямс признался в употреблении наркотиков в Букингемском дворце

Робби Уильямс
 

Робби Уильямс. Фото: REUTERS/Scanpix

Певец Робби Уильямс заявил, что курил марихуану в Букингемском дворце. Так он прокомментировал газете The Sun слухи о том, что однажды ему стало плохо в резиденции британских монархов.

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«Стошнило ли меня в Букингемском дворце? Нет, я выкурил косяк в Букингемском дворце», — подчеркнул Уильямс.

Певец добавил, что продолжает употреблять легкие наркотики.

«Последний раз я накуривался два дня назад», — отметил он.

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По информации издания, Уильямс — не первый музыкант, проносивший в резиденцию королевы наркотики. Джон Леннон утверждал, что весь состав The Beatles курил марихуану в туалете дворца, когда их награждали орденами Британской империи в 1965 году.

42-летний Уильямс ― британский певец, автор песен и актер. С 1990 по 1995 и с 2009 по 2012 годы он являлся участником поп-коллектива Take That. Исполнитель включен в Британский зал музыкальной славы как лучший певец 90-х. В сентябре 2016-го Уильямс выпустил клип на песню Party Like A Russian («Веселись, как русский»). В композиции идет речь о богатом русском, который приуменьшает благосостояние нации, строит собственную космическую станцию и никогда не улыбается.


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