Паулина Андреева опубликовала «беременное» фото в Instagram

Известная российская актриса Паулина Андреева, состоящая в романтических отношениях с режиссером Федором Бондарчуком добавила дров в топку общественного мнения, начав свой Instagram со снимка, на котором явно видеть ее округлившийся живот.
При этом Андреева и Бондарчук в кадре выглядят очень счастливыми.
Поклонники знаменитостей тут же обратили внимание на живот актрисы и принялись забрасывать звезду комментариями на этот счет. Однако пока Паулина предпочитает хранить интригу, и никак не комментирует свое возможное интересное положение.
Еще по этой теме