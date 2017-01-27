«Вот это Ксения! Молодец!»: Собчак раздвинула ноги

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Телеведущая Ксения Собчак, которая недавно родила сына Максиму Виторгану, пытается вернуться в прежнюю форму. Помогает ей в восстановлении фигуры необычная техника – динамический пилатес.

Не секрет, что женская фигура зачастую претерпевает существенные изменения во время беременности. Не обходит эта проблема стороной и звезд шоу-бизнеса. Так, бороться с последствиями вынуждена и российская телеведущая Ксения Собчак.

Instagram

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Звезда выбрала весьма необычный способ восстановления фигуры – динамический пилатес. Собчак показала на видео одно из своих занятий в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как телеведущая на тренажере раздвигает ноги в попытках вернуть былую форму.

Дорогу осилит идущий, ремни тянущий! Страдаю, но постигаю азы «динамического пилатеса», – пишет звезда. Подписчики Собчак поддерживают ее в борьбе за стройность. «Вот это Ксения! Молодец!» – пишет один из комментаторов.

Instagram

Будни худеющих в @beliysad ❤️ Наконец-таки приехал реформер!!!! Я так ждала тебя,Вова!:)))

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды звезды прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она отправилась в особняк в поселке Горки-8. Телеведущая и ее муж Максим Виторган решили назвать сына Платоном.

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