Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, оказалась в трудной ситуации. Во время выступления она споткнулась и упала. Что удивительно, поклонники звезды очень деликатно к этому отнеслись.

«Как-то во время выступления я споткнулась об экран – их неправильно расставили организаторы, и я неверно рассчитала траекторию движения. Юбка полетела на лицо, ноги – вверх. А это был самый первый выход, когда камеры мобильных телефонов направлены на сцену. Каково же было мое удивление, когда я не нашла в интернете ни одной записи этого падения», – призналась артистка, пишет Dni.ru.

Певица вспоминает, пробиться на сцену оказалось для нее нелегко. «Путь на вершину оказался тяжелее, чем я ожидала: мне почему-то казалось, что меня тут примут с распростертыми объятиями, а меня даже на порог музыкальных компаний не пускали, думали, школьница какая-то. Выглядела я действительно лет на 12. Все началось, когда мне все-таки удалось передать диск с записями в Gala Records, и меня наконец заметили», – цитирует МакSим «Подмосковье сегодня».