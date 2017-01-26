Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице

Известный российски певец Алексей Воробьев опубликовал откровенное видео. Ролик представляет собой историю его отношений с бывшей возлюбленной, в роли которой выступает актриса Анна Гавлак.

Исполнитель решил реконструировать историю любви в преддверии выхода нового клипа: эту запись он посвятил изменившей ему девушке. Воробьев написал, что именно такой сохранилась память о прошлых отношениях в видеозаписях его мобильного телефона.

«Говорят, несчастен каждый по-своему, а счастливы все одинаково», – написал певец на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что опубликованный ролик содержит сцены весьма откровенного характера: во время одной из них, Воробьев прижимает актрису Гавлак к стене и страстно целует.

Реклама

Instagram

Напомним, певец рассказывал о личной драме в социальных сетях. Воробьев застал свою девушку с другим мужчиной, когда решил устроить ей сюрприз и прилетел в США.

Оскорбленный исполнитель даже назвал изменившую ему девушку шлюхой, впрочем потом извинился за грубые слова в его адрес. Поклонники артиста полностью поддерживают его в социальных сетях: комментаторы просят Воробьева не отчаиваться и продолжать поиски достойной его девушки.

Instagram