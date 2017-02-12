Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей

 

Фото: Instagram

Эпатажная Марина Федункив оказалась в центре внимания.

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Она страстно поцеловала Анну Плетневу на глазах многочисленных зрителей, пишет 7d.org.ua.

Знаменитости нашли много способов удивить зрителей на концерте Big Love Show в Москве. Вера Брежнева радикально сменила имидж, а Марина Федункив продемонстрировала нежные чувства к Анне Плетневой.

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Звезда Comedy Woman вместе с солисткой группы «Винтаж» исполнила песню в караоке. Позже они позировали для фотографов и в какой-то момент Марина решила шокировать окружающих. Федункив страстно поцеловала коллегу прямо в губы. Снимок поцелуя мгновенно попал в Сеть и стал предметом обсуждения фанатов.

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