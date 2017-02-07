Известная российская певица Алсу сделала неожиданное признание. Подписчики исполнительницы решили, что она мечтает получить «Грэмми».

Откровенное признание звезда сделала в социальной сети Instagram. Подписчики были удивлены амбициям Алсу.

«Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?»,

– написала она. Примечательно, что многие поклонники ее творчества с энтузиазмом восприняли это заявление.

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«Ждем номинацию на Grammy в 2018 году!», – пишут фанаты певицы. Среди ее поклонников оказались и граждане других стран – они обращались к исполнительнице на английском языке.

Instagram

Как видите, многодетная мама очень довольна, что вернулась к студийной работе😀🎤🎧🎶 Ааааах как хочется поскорее поделиться с вами новым и неожиданным🤗 #studiotime #newnewnew #comingsoon A photo posted by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Feb 6, 2017 at 10:24pm PST

Напомним, 59-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе. Как писали Dni.Ru, одной и претенденток на престижную награду является народная артистка России Анна Нетребко. Ее могут признать лучшей в категории «Классический сольный альбом».

Примечательно, что эта церемония вручения может стать одной из самых скандальных в истории премии. По предварительным данным, ее будут бойкотировать сразу несколько звезд, среди которых Джастин Бибер и Канье Уэст.