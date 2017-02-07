Известная российская певица Алсу сделала неожиданное признание. Подписчики исполнительницы решили, что она мечтает получить «Грэмми».
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- Певица Алсу впервые вышла на сцену с маленькими дочерьми 7 января 2016 г.
Откровенное признание звезда сделала в социальной сети Instagram. Подписчики были удивлены амбициям Алсу.
«Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?»,
– написала она. Примечательно, что многие поклонники ее творчества с энтузиазмом восприняли это заявление.
«Ждем номинацию на Grammy в 2018 году!», – пишут фанаты певицы. Среди ее поклонников оказались и граждане других стран – они обращались к исполнительнице на английском языке.
Напомним, 59-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе. Как писали Dni.Ru, одной и претенденток на престижную награду является народная артистка России Анна Нетребко. Ее могут признать лучшей в категории «Классический сольный альбом».
Примечательно, что эта церемония вручения может стать одной из самых скандальных в истории премии. По предварительным данным, ее будут бойкотировать сразу несколько звезд, среди которых Джастин Бибер и Канье Уэст.