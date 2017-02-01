Церемония «Грэмми»: Беременную Бейонсе обругали за провокационный наряд

Популярная певица Бейонсе, ожидающая двойню, появилась на церемонии «Грэмми» в провокационном наряде – практически голая и с нимбом над головой. Пользователи Сети посчитали, что артистка в своем величии утратила связь с реальностью, и обругали ее за бесстыдство, передает Дни.ру.
- Отец беременной Бейонсе рассекретил пол ее будущей двойни 7 февраля 2017 г.
Недавно Бейонсе объявила, что ждет двух детей, и обнародовала фотосессию, где она позирует в нижнем белье. Акцент на всех снимках – на ее большом животе. Вероятно, артистка хотела доказать своим ненавистникам, что вынашивает двойню сама.
Во время первой беременности звезды было иначе. Так как
исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом,
сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.
Теперь же Бейонсе только и делает, что демонстрирует всем свое изменившееся тело. И платья будущая мать двойни надевает максимально открытые.
Для прошедшей В Лос-Анджелесе 59-й церемонии вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» певица выбрала спорный наряд. Пользователей Сети смутили золотой нимб с короной над головой артистки и чересчур откровенное платье. Надо обладать большой смелостью, чтобы появиться на публике в костюме жрицы любви и одновременно с атрибутом, указывающим на святость. Людей, особенно верующих, покоробила такая «адская смесь».
Большинство же комментаторов решили не касаться религиозной темы и просто высказали свое фи беременной Бейнсе за склонность к оголению. По мнению народа, ничего красивого в таком непрошеном стриптизе нет.
«Что ж голая не вышла????? Было бы гораздо креативнее!!!», «Смело, конечно, но думаю животик можно было на показ не выставлять», «Зачем было спекулировать своей беременностью?!», «Беременность – это нечто интимное....не нужно это напоказ выставлять....», «Это некрасиво вот так напоказ», «Зачем оголяться до такой степени?», «Уж не знают на чем деньги сделать....Конечно, беременность – это счастье. Ну давайте все, кто беременный, выйдут на улицу полуголые и будут кричать от счастья, чтобы все лицезрели их живот. Чокнутые.
Ребенок еще не родился,а его уже «колбасят» на сцене. Простите, если что, но глупость несусветная».
А вот певице Аните Цой, поделившейся фото беременной певицы с нимбом, все очень понравилось. «Потрясающе! Бейонсе, мать будущей двойни, на #grammys2017. По сравнению с ней костюм Гаги отошел на второй план. Это невероятно красивый, сексуальный перфоманс! Полное раскрепощение и креатив!» – восторгается Анита, назвавшая раскрепощенную Бейонсе королевой.
Одна из подписчиц Цой считает, что проблема не в «бесстыдстве» западной исполнительницы, а в восприятии чопорной отечественной публики.
«Как отличается мнение наших от зарубежных женщин. Нашим бы все спрятать. И кормить не прилично на людях, и живот прикрыть, и с детьми никуда не ходить – родила сиди в песочнице. И беременность воспринимается как болезнь. Этого нельзя, того нельзя. Волос не стриги, заранее не покупай. Красивое фото и костюм. Всем показала что вынашивает сама, а не суррогат», – объяснила поведение Бейонсе ее сторонница.Еще по этой теме