Церемония «Грэмми»: Беременную Бейонсе обругали за провокационный наряд

Популярная певица Бейонсе, ожидающая двойню, появилась на церемонии «Грэмми» в провокационном наряде – практически голая и с нимбом над головой. Пользователи Сети посчитали, что артистка в своем величии утратила связь с реальностью, и обругали ее за бесстыдство, передает Дни.ру.

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Недавно Бейонсе объявила, что ждет двух детей, и обнародовала фотосессию, где она позирует в нижнем белье. Акцент на всех снимках – на ее большом животе. Вероятно, артистка хотела доказать своим ненавистникам, что вынашивает двойню сама.

Во время первой беременности звезды было иначе. Так как

исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и не появлялась в свете, а потом внезапно пришла на красную дорожку с большим животом,

сплетники пустили слух, что он накладной, а малыша супругам родила суррогатная мать.

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We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Теперь же Бейонсе только и делает, что демонстрирует всем свое изменившееся тело. И платья будущая мать двойни надевает максимально открытые.

Для прошедшей В Лос-Анджелесе 59-й церемонии вручения музыкальной премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» певица выбрала спорный наряд. Пользователей Сети смутили золотой нимб с короной над головой артистки и чересчур откровенное платье. Надо обладать большой смелостью, чтобы появиться на публике в костюме жрицы любви и одновременно с атрибутом, указывающим на святость. Людей, особенно верующих, покоробила такая «адская смесь».

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Большинство же комментаторов решили не касаться религиозной темы и просто высказали свое фи беременной Бейнсе за склонность к оголению. По мнению народа, ничего красивого в таком непрошеном стриптизе нет.

«Что ж голая не вышла????? Было бы гораздо креативнее!!!», «Смело, конечно, но думаю животик можно было на показ не выставлять», «Зачем было спекулировать своей беременностью?!», «Беременность – это нечто интимное....не нужно это напоказ выставлять....», «Это некрасиво вот так напоказ», «Зачем оголяться до такой степени?», «Уж не знают на чем деньги сделать....Конечно, беременность – это счастье. Ну давайте все, кто беременный, выйдут на улицу полуголые и будут кричать от счастья, чтобы все лицезрели их живот. Чокнутые.

Ребенок еще не родился,а его уже «колбасят» на сцене. Простите, если что, но глупость несусветная».

А вот певице Аните Цой, поделившейся фото беременной певицы с нимбом, все очень понравилось. «Потрясающе! Бейонсе, мать будущей двойни, на #grammys2017. По сравнению с ней костюм Гаги отошел на второй план. Это невероятно красивый, сексуальный перфоманс! Полное раскрепощение и креатив!» – восторгается Анита, назвавшая раскрепощенную Бейонсе королевой.

Одна из подписчиц Цой считает, что проблема не в «бесстыдстве» западной исполнительницы, а в восприятии чопорной отечественной публики.

«Как отличается мнение наших от зарубежных женщин. Нашим бы все спрятать. И кормить не прилично на людях, и живот прикрыть, и с детьми никуда не ходить – родила сиди в песочнице. И беременность воспринимается как болезнь. Этого нельзя, того нельзя. Волос не стриги, заранее не покупай. Красивое фото и костюм. Всем показала что вынашивает сама, а не суррогат», – объяснила поведение Бейонсе ее сторонница.

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