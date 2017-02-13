Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор

 

Фото: Instagram/_ekaterinaguseva_

Екатерина Гусева поделилась с поклонниками пикантным снимком. На фотографии популярная актриса запечатлена в красной комбинации.

Екатерина Гусева многоплановая актриса. Ей одинаково хорошо удаются роли как скромных неприметных женщин, так и роскошных, ярких представительниц слабого пола. Несмотря на нежный, трогательный, а местами даже целомудренный образ, Гусева может быть и сексуальной.

Лишний раз Екатерина это доказала, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой заснята в красной комбинации. Дополнили образ роскошные распущенные волосы, черный бюстгальтер и колготки-сеточка.

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Instagram

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A photo posted by Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) on

Многочисленные подписчики пришли в неописуемый восторг от внешнего вида Гусевой. «Катенька, какая же вы роскошная!!! волосы – ах, фигура – ох! не отвести глаз!!! я в восторге!!!!», «Эталон женственности!», «Роковая женщина 😍😍😍 просто восхищение 🌷🌷🌷», «Натуральная красота и талант,какая редкость,в наше время!!!! это все про вас!!!», «Красотка. 😚😘😍😍😍😍😍» – прокомментировали пикантную фотографию Гусевой поклонники.

Ранее Екатерина опубликовала кадры, на которых запечатлена вместе с популярным актером Павлом Делонгом. Артисты стоят близко друг к другу, однако на лицах их отражается страдание.

Отметим, что до этого Гусева поделилась с поклонниками другим снимком, на котором Делонг нежно обнимает актрису. Оказалось, Павел и Екатерина вместе снялись в многосерийном фильме. который зрители смогут оценить уже в этом году.

Напомним, Екатерина Гусева замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным с августа 1996 года. Живущие в гармонии супруги имеют двух детей. Старшему сыну пары Алексею 18 лет, а дочке Ане – шесть. «Он терпеливый. В бытовом плане я не приспособлена к жизни. Многие творческие люди, артисты этим грешат. Это особенность людей, которые в своем мире существуют. С нами сложно. Могу воду включить, поставить наполняться чайник и...уехать из дома», – призналась в недавнем интервью Гусева.


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