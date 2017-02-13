Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана

Хью Джекман
 

Хью Джекман. Фото: REUTERS/Scanpix

Хью Джекман снова борется с раком. Известный голливудский актер опубликовал пугающую фотографию на своей странице в Instagram.

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Онкологическое заболевание снова атакует голливудского актера Хью Джекмана. Об этом сообщил он сам. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram

звезда боевиков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с внушительным пластырем на носу.

«Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь», – постарался успокоить многочисленных поклонников Хью Джекман. В комментариях к снимку фанаты немедленно засыпали голливудского актера всяческими изъявлениями слов поддержки и ободрения.

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Отметим, что Хью Джекману приходилось слышать неутешительный диагноз от докторов не единожды. Так,

в 2016 году голливудский актер прошел уже пятый курс лечения в борьбе с базальноклеточной карциономой

– одним из самых «легких», но все же злокачественных новообразований на коже.

Фото из Instagram:

Примечательно, что на протяжении всего периода лечения Джекман регулярно делился с подписчиками своей странички в соцсети всеми подробностями, а также

неустанно письменно повторял одну и ту же фразу: «Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитными средствами и регулярно проверяйтесь у врача!»

Если быть точными, то актер победил онкологию уже несколько раз, но все время сталкивается с рецидивом. Тем не менее и врачи, и поклонники не сомневаются, что у него в итоге получится наконец освободиться от болезни.

Ранее Хью Джекман выложил на своей странице в Instagram снимок, который напугал буквально всех его фанатов. На фото он выглядел сильно уставшим и постаревшим. Многие предположили, что это – последствия тяжелой болезни, которую артист успешно скрывал до недавнего времени. Впрочем, беспокойства оказались напрасными. Выяснилось, что перед тем, как сделать снимок, голливудский красавчик попросту не снял грим.

Актер Хью Джекман

Фото: Актер Хью Джекман0

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