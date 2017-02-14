В семье актера Тома Круза случилось горе

Том Круз с матерью
 

Том Круз с матерью. Фото: AP/Scanpix

В семье известного голливудского актера Тома Круза горе. Его мать скончалась на 81 году жизни.

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Мать всемирно известного актера Тома Круза Мэри Ли Саут умерла во сне на 81 году жизни. женщина скончалась еще на прошлой неделе, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. Церемония прощания прошла в Церкви саентологии, приверженцем которой на протяжении многих лет является голливудский актер, сообщает USA Today.

Том Круз приехал на похороны вместе со своими тремя сестрами Ли Эн, Кэсс и Мэрайей. На панихиде также присутствовали родственники и друзья покойной.

Для Круза потеря стала настоящим ударом, поскольку он всегда был в близких отношениях с матерью.

К примеру, она поощряла его тягу к актерской игре и позволила ему заниматься в местной театральной школе, когда он был совсем юным.

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В девичестве Мэри Ли Пфайффер работала социальным педагогом, позднее вышла замуж за инженера-электрика, отца Тома Томаса Круза Мэпотера III. Семья жила в штате Нью-Йорк, когда родился будущий голливудский актер.

Они жили очень бедно. Из-за вечного поиска работы им приходилось часто переезжать.

Когда у отца сдавали нервы, он вымещал злость на сыне, отвешивая ему подзатыльник за подзатыльником. Мальчику было 12 лет, когда родители развелись.

После этого матери приходилось порой работать в четыре смены, но денег на содержание детей все равно не хватало. К 14 годам Том сменил уже 15 школ в США и Канаде. Отметим, что впоследствии Мэри Ли вышла замуж во второй раз, и у будущего голливудского актера появился отчим. Вполне возможно, что именно тяжелые воспоминания и озлобленность на голодное детство помогли Тому Крузу идти напролом, чтобы добиться успеха и заработать сотни миллионов долларов.

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