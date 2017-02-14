Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Кристина Орбакайте
 

Кристина Орбакайте. Фото: Sputnik/Scanpix

Российская певица Кристина Орбакайте не собирается отменять концерты на Украине из-за угроз местных радикалов. Одесская организация «Совет общественной безопасности» обратилась в СБУ, сообщив, что не намерена допускать выступления певицы в городе.

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«Я ничего об этом не слышала, но вообще у радикалов периодически бывают подобные настроения. Все запланированные концерты состоятся», – объяснила корреспонденту Dni.Ru PR-директор певицы Дарья.

В данный момент у артистки назначены выступления в Харькове (5 марта), Киеве (6 марта), Днепре (7 марта) и Одессе (8 марта).

Активисты одесской организации «Совет общественной безопасности» выступили против этого и подготовили обращение в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Кристина Орбакайте решила устроить гастроли, – написал один из представителей общественной организации в Facebook. – Ждем реакцию СБУ. Наша реакция понятна и известна. После Крыма гастролировать в Одессе и Украине опасно».

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Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"

Фото: Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"0

Активисты подчеркивают, что ранее Орбакайте выступала в Севастополе в рамках празднования «Дней Москвы». Письмо с соответствующей информацией направлено в СБУ.

Напомним,

Министерство культуры Украины опубликовало список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию страны.

В «черный список» вошли певцы Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Наталья Королева и многие другие.

Смотрите клип Кристины Орбакайте:

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