Известная актриса высмеяла родившую Собчак

На вечере, посвященном 80-летию Дома актера, Юлия Рутберг мастерски спародировала телеведущую Ксению Собчак. Корреспондент Dni.Ru побывала на юбилейном концерте.

Юлия появилась на сцене с Мариной Есипенко и Еленой Сотниковой. Артистки нарядились в русские народные сарафаны и показали сценку на манер «Сказки о царе Салтане». Рутберг изображала Собчак, Есипенко предстала в образе актрисы Ренаты Литвиновой, а Сотникова спародировала балерину Анастасию Волочкову.

«От Максима Виторгана родила я мальчугана и, оставшись светской львицей, стала меньше материться», – продекламировала Рутберг под общий смех. «Рената» с характерным придыханием рассказала свою историю: «Юбилей я отмечала, – ей подружка отвечала. – Не хочу скрывать года, я ж богиня, как всегда». Не осталась в стороне и «Волочкова»: «Кто б из вас представить мог, что теперь веду я блог. Для него сто раз на дню я снимаюсь и пою».

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