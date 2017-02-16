На Джастина Бибера подали в суд за избиение человека

 

Фото: AP/Scanpix

На канадского певца Джастина Бибера подали в суд за избиение человека, сообщает TMZ. Портал опубликовал видеозапись, на которой запечатлен инцидент.

Истец утверждает, что Бибер схватил его солнцезащитные очки. После этого мужчина сфотографировал поп-певца, и в ответ «взбесившийся» Бибер ударил его. Затем к драке подключилась компания музыканта.

Пострадавший обратился в больницу с различными травмами, в том числе с сотрясением мозга.

Реклама

Youtube

Инцидент произошел в Кливленде в июне 2016 года. Источник портала заявил, что мужчина прождал несколько месяцев, прежде чем подавать на Бибера в суд, потому что хотел уладить конфликт без привлечения властей. По его словам, исполнитель отказался от этого предложения.

Как сообщает Billboard, полиция Кливленда подтвердила, что по заявлению мужчины, 34-летнего жителя Лас-Вегаса Родни Кэннона, проводится проверка.

Джастин Бибер — 22-летний поп-музыкант. В его дискографии четыре студийных альбома. В ноябре 2016-го Бибер ударил поклонника в лицо.

Еще по этой теме
Джастин Бибер разбил лицо фанату-гею в Барселоне

Джастин Бибер разбил лицо фанату-гею в Барселоне

Джастин Бибер получил три премии MTV Europe Music Awards

Джастин Бибер получил три премии MTV Europe Music Awards

Джастин Бибер вышел на сцену в футболке с русской надписью

Джастин Бибер вышел на сцену в футболке с русской надписью


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Загадка для латвийцев: с кем Кучинскис собрался вступать в бой? Новости

Загадка для латвийцев: с кем Кучинскис собрался вступать в бой?

«Я вам ничего радостного не скажу. Россия счастлива с Путиным» Новости

«Я вам ничего радостного не скажу. Россия счастлива с Путиным»

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии Hi-Tech

Найден старейший работающий мобильный телефон Британии

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма Hi-Tech

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников Hi-Tech

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 