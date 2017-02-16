На Джастина Бибера подали в суд за избиение человека

На канадского певца Джастина Бибера подали в суд за избиение человека, сообщает TMZ. Портал опубликовал видеозапись, на которой запечатлен инцидент.

Истец утверждает, что Бибер схватил его солнцезащитные очки. После этого мужчина сфотографировал поп-певца, и в ответ «взбесившийся» Бибер ударил его. Затем к драке подключилась компания музыканта.

Пострадавший обратился в больницу с различными травмами, в том числе с сотрясением мозга.

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Инцидент произошел в Кливленде в июне 2016 года. Источник портала заявил, что мужчина прождал несколько месяцев, прежде чем подавать на Бибера в суд, потому что хотел уладить конфликт без привлечения властей. По его словам, исполнитель отказался от этого предложения.

Как сообщает Billboard, полиция Кливленда подтвердила, что по заявлению мужчины, 34-летнего жителя Лас-Вегаса Родни Кэннона, проводится проверка.

Джастин Бибер — 22-летний поп-музыкант. В его дискографии четыре студийных альбома. В ноябре 2016-го Бибер ударил поклонника в лицо.

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