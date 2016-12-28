Оперная дива Анна Нетребко поразила невероятной стройностью

Поклонники пришли в восторг от прекрасной фигуры прославленной оперной певицы. Анна Нетребко предпочитает одежду свободного кроя и редко выставляет фотографии в коротких облегающих нарядах. Однако на сей раз она сделала исключение, и снимок не остался незамеченным многотысячными фолловерами артистки.

Оперная дива Анна Нетребко не стремится постоянно демонстрировать прелести своей фигуры.

Для выходов в свет артистка выбирает в основном классические наряды свободного кроя, предпочитает длинные платья или широкие брюки в пол.

Поклонники могли лишь догадываться о формах всемирно известной звезды.

Накануне Анна опубликовала фотографию в юбке, высоких сапогах и укороченном полушубке. Фанаты пришли в восторг от того, насколько оперная певица похудела.

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Они восхищались стройностью артистки, которую она продемонстрировала благодаря приталенному наряду.

«Какие красивые! Анечка, вы такая стройняшка! Как к лицу вам цвет волос!», «Вы похудели, так хорошо вам», «Как вы прекрасно выглядите»,

- отозвались фолловеры артистки.

Фото из Instagram:

Вчера после Трубадура номер 4. 🌹🎼😍yesterday after Trovatore 4 with papa A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Feb 16, 2017 at 12:29am PST

На днях Анна выступала на сцене Венской государственной оперы в постановке «Трубадур».

Для артистки это был особенный вечер – ведь в зале сидел ее папа, который приехал в Австрию, чтобы повидаться с семьей дочери.

После концерта и был сделан снимок, который вызвал бурю обсуждений невероятного похудения Нетребко.

Фото из Instagram:

🦆🕊🐟 A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Feb 15, 2017 at 4:39am PST

Поклонники заметили, что летом прошлого года оперная звезда стала сбрасывать вес. Они восхищались тем, что артистка постройнела. Некоторые фанаты связали это с переменами в жизни певицы -

в декабре 2015 года Анна Нетребко сыграла шикарную свадьбу со своим избранником Юсифом Эйвазовым.

Грандиозное торжество проходило в старинном австрийском дворце Кобург. На свадьбу были приглашены знаменитые друзья пары, видные политики и бизнесмены.

Фото из Instagram:

Год назад мы сказали друг другу ДА! Этот год пролетел, как один прекрасный светлый миг❤️️Люблю тебя!!!🎆One year ago we say YES! This year fly away like one beautiful bright moment ❤️️Love You!!!!! A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Dec 28, 2016 at 1:57pm PST

Оперная певица счастлива, что связала свою жизнь с любимым человеком. Поклонники не устают восхищаться семейной гармонией артистки и ее супруга. Артисты с теплотой вспоминают знакомство, после которой быстро смогли понять, что они буквально созданы друг для друга.

«Когда мы с Анечкой встретились, сумели за короткое время стать родными людьми. Сейчас не понимаем, как жили друг без друга раньше»,

- признавался «СтарХиту» Эйвазов.

Фото из Instagram:

Пришли смотреть Набукко👏👏👏 at Nabucco👏👏👏 A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Feb 11, 2017 at 12:10pm PST

Фото из Instagram:

Night at the opera. Вечер в опере🎼🌹👏top is from Prabal Gurung, pants is Givenchy, headband EPONA VAllEY A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Feb 11, 2017 at 12:02pm PST

Юсиф также прекрасно поладил с сыном Нетребко Тьяго. Тем не менее

пара мечтает о том, чтобы в их семье появился еще один ребенок. Однако супруги не форсируют события

и считают, что в нужное время у них обязательно родится малыш.

Фото из Instagram:

Amazing Valentines evening ❤в замке Талхайм A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Feb 14, 2017 at 2:45pm PST

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