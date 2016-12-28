Оперная дива Анна Нетребко поразила невероятной стройностью

Поклонники пришли в восторг от прекрасной фигуры прославленной оперной певицы. Анна Нетребко предпочитает одежду свободного кроя и редко выставляет фотографии в коротких облегающих нарядах. Однако на сей раз она сделала исключение, и снимок не остался незамеченным многотысячными фолловерами артистки.
- Анна Нетребко возмущена антироссийской провокацией в Metropolitan Opera 2 февраля 2015 г.
- Сына Анны Нетребко излечат от аутизма 17 декабря 2014 г.
- Откровенное интервью Нетребко: ее сын - аутист 29 ноября 2013 г.
Оперная дива Анна Нетребко не стремится постоянно демонстрировать прелести своей фигуры.
Для выходов в свет артистка выбирает в основном классические наряды свободного кроя, предпочитает длинные платья или широкие брюки в пол.
Поклонники могли лишь догадываться о формах всемирно известной звезды.
Накануне Анна опубликовала фотографию в юбке, высоких сапогах и укороченном полушубке. Фанаты пришли в восторг от того, насколько оперная певица похудела.
Они восхищались стройностью артистки, которую она продемонстрировала благодаря приталенному наряду.
«Какие красивые! Анечка, вы такая стройняшка! Как к лицу вам цвет волос!», «Вы похудели, так хорошо вам», «Как вы прекрасно выглядите»,
- отозвались фолловеры артистки.
Фото из Instagram:
На днях Анна выступала на сцене Венской государственной оперы в постановке «Трубадур».
Для артистки это был особенный вечер – ведь в зале сидел ее папа, который приехал в Австрию, чтобы повидаться с семьей дочери.
После концерта и был сделан снимок, который вызвал бурю обсуждений невероятного похудения Нетребко.
Фото из Instagram:
Поклонники заметили, что летом прошлого года оперная звезда стала сбрасывать вес. Они восхищались тем, что артистка постройнела. Некоторые фанаты связали это с переменами в жизни певицы -
в декабре 2015 года Анна Нетребко сыграла шикарную свадьбу со своим избранником Юсифом Эйвазовым.
Грандиозное торжество проходило в старинном австрийском дворце Кобург. На свадьбу были приглашены знаменитые друзья пары, видные политики и бизнесмены.
Фото из Instagram:
Оперная певица счастлива, что связала свою жизнь с любимым человеком. Поклонники не устают восхищаться семейной гармонией артистки и ее супруга. Артисты с теплотой вспоминают знакомство, после которой быстро смогли понять, что они буквально созданы друг для друга.
«Когда мы с Анечкой встретились, сумели за короткое время стать родными людьми. Сейчас не понимаем, как жили друг без друга раньше»,
- признавался «СтарХиту» Эйвазов.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Юсиф также прекрасно поладил с сыном Нетребко Тьяго. Тем не менее
пара мечтает о том, чтобы в их семье появился еще один ребенок. Однако супруги не форсируют события
и считают, что в нужное время у них обязательно родится малыш.
Фото из Instagram:
Еще по этой теме