Оперная дива Анна Нетребко поразила невероятной стройностью

Год назад мы сказали друг другу ДА! Этот год пролетел, как один прекрасный светлый миг❤️️Люблю тебя!!!🎆One year ago we say YES! This year fly away like one beautiful bright moment ❤️️Love You!!!!!

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Dec 28, 2016 at 1:57pm PST