Раздавленные круглые очки Леннона ушли с молотка за 4500 долларов

 

Фото: facebook.com/ryedaleauctioneer

Круглые солнцезащитные очки британского музыканта и бывшего участника The Beatles Джона Леннона были проданы на торгах за четыре с половиной тысячи долларов. Об этом ТАСС сообщил представитель аукционного дома Ryedale Auctioneers Ангус Эшворт.

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«Интерес к лоту был большой. Его обладателем стал частный коллекционер, который сделал покупку по телефону», — рассказал он.

Леннон раздавил очки в порыве гнева в 1970-х после телефонного разговора в доме своего дяди в Лондоне. После этого музыкант выбросил очки,

но его дядя, Чарли Леннон, вытащил их из мусорного ведра.

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«Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно выбрасывание денег на ветер», — объяснил дядя исполнителя.

На торгах были выставлены также другие лоты, связанные с Джоном Ленноном, например, его кожаная куртка и сделанная им литография.

Джон Леннон является одним из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles он начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит.

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