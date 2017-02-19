Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре

48-летнего Хью Джекмана, борющегося с рецидивом рака кожи, чудом спасли во время сильного пожара на съемочной площадке нового фильма «Величайший шоумен».

В финальной сцене картины

герой Хью выносил из горящего помещения своего друга. Однако пиротехники перестарались, и пламя охватило все здание, которое практически полностью сгорело.

До прибытия пожарных спасать актера и других, находящихся на площадке, взялись пятеро смельчаков из массовки, которые оказались бывшими пожарными. Они приладили шланги к водоразборным кранам, пытаясь залить огонь, но к тому моменту подоспели спасатели. 150 человек, в числе которых был и Джекман, были срочно эвакуированы из горящего здания. По официальным данным, никто не пострадал.















Aizvērt Актер Хью Джекман Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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