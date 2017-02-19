Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре

Хью Джекман
 

Хью Джекман. Фото: Sputnik/Scanpix

48-летнего Хью Джекмана, борющегося с рецидивом рака кожи, чудом спасли во время сильного пожара на съемочной площадке нового фильма «Величайший шоумен».

Еще по этой теме

В финальной сцене картины

герой Хью выносил из горящего помещения своего друга. Однако пиротехники перестарались, и пламя охватило все здание, которое практически полностью сгорело.

До прибытия пожарных спасать актера и других, находящихся на площадке, взялись пятеро смельчаков из массовки, которые оказались бывшими пожарными. Они приладили шланги к водоразборным кранам, пытаясь залить огонь, но к тому моменту подоспели спасатели. 150 человек, в числе которых был и Джекман, были срочно эвакуированы из горящего здания. По официальным данным, никто не пострадал.

Актер Хью Джекман

Фото: Актер Хью Джекман0

Еще по этой теме
Герой дня: Хью Джекман спас утопающих в океане

Герой дня: Хью Джекман спас утопающих в океане

Хью Джекман удивил поклонников своим постаревшим видом

Хью Джекман удивил поклонников своим постаревшим видом

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Репчатый лук может подорвать сердце Wo&Men

Репчатый лук может подорвать сердце

Лайма Вайкуле перенесла операцию Wo&Men

Лайма Вайкуле перенесла операцию

Геологи открыли восьмой континент Земли Hi-Tech

Геологи открыли восьмой континент Земли

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Латвия не сможет наказывать военных США за совершенные преступле Новости

Латвия не сможет наказывать военных США за совершенные преступле

Происшествия

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 