Брэд Питт и Анджелина Джоли
 

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: REUTERS/Scanpix

Анджелина Джоли впервые высказалась о разводе с Брэдом Питтом. Голливудская дива призналась, что для нее это трудное время.

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В настоящее время Анджелина Джоли находится в Камбодже, где сняла свой новый фильм «Сначала они убили моего отца». Поговорив немного о стране и связанных с ней воспоминаниях (Анджелина была в Камбодже не раз: вначале снимаясь здесь в картине о Ларе Крофт, а затем – чтобы усыновить Мэддокса), обсудив подробности съемок, Анджелина Джоли дождалась вопроса о том, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Анджелина Джоли в Греции встретилась с беженцами

Фото: Анджелина Джоли в Греции встретилась с беженцами1

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Голливудская дива, облаченная только в черную длинную юбку (или свободные штаны) и черную же майку, сидящая скрестив ноги, с распущенными волосами, уложенными на бок, немного помолчала, пытаясь, по-видимому, сформулировать ответ и справиться с эмоциями. Потому что ее голос, когда она наконец заговорила, немного подрагивал.

«Мне не хочется об этом много говорить... Скажу, что это очень трудное время... Мы семья и всегда будем семьей. И мы пройдем через это вместе, и, надеюсь, как семья только станем еще сильнее»,

– немного путано высказалась Анджелина.

Джоли заявила, что все ее внимание сконцентрировано на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.

«У многих людей случаются такие ситуации. Все мы, вся моя семья сейчас переживает нелегкие времена. Я сконцентрирована на детях... на наших детях... моя задача сейчас найти правильный путь через все это. Мы всегда будем семьей. И надеюсь, что найденный путь только сблизит нас и сделает сильнее»,

– цитирует Анджелину Джоли ВВС.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Отметим, что тесты, которые прошел Брэд Питт, не выявили наличия в крови и моче запрещенных веществ.

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