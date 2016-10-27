Максим Фадеев раскрыл подробности личной жизни Юлии Савичевой

Продюсер прокомментировал информацию о беременности российской звезды. Журналисты вынудили Максима Фадеева рассказать, почему поклонники так давно не видели Юлию Савичеву на сцене. По словам композитора, у певицы все складывается удачно.

Продюсер Юлии Савичевой Максим Фадеев постарался развеять слухи, которые возникли о личной жизни исполнительницы. Накануне стало известно, что бабушка певицы намекнула на прибавление в семье.

В течение длительного периода времени Савичева живет с мужем в Португалии. По словам экс-участницы «Фабрики звезд», у нее все в порядке.

Фадеев подтвердил, что певица просто уехала в отпуск, так как много лет работала без отдыха.

«Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе, и все», - объяснил Максим.

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Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Фев 14 2017 в 2:24 PST

Несмотря на то, что Савичева живет в другой стране, она поддерживает общение с продюсером, поздравляя его с успехами как в творчестве, так и в ресторанном бизнесе. Композитор считает певицу чуть ли не родной дочерью, потому что он начал с ней работать, когда Савичева была подростком.

«Юлька 12 лет пахала без отдыха - у нее было две недели отпуска в год. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть, побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни», -

отметил Фадеев.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 18 2017 в 8:05 PST

По мнению композитора, артистке удастся успешно вернуться на эстраду, потому что у нее большая аудитория слушателей. Фадеев отметил, что в России ее будут ждать и обожать.

«Она пишет альбом, у нее очень талантливый муж-музыкант. Я представляю, как они сидят в доме, пишут, это же творчество. По молодости мы со своей женой тоже закрывались, придумывали, сочиняли, и никто не нужен при этом», –

объяснил Максим в общении с Life.ru.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Окт 27 2016 в 5:26 PDT

Савичева старается вести блог, в котором изредка рассказывает фанатам о том, как ей живется на берегу океана.

«Я все время в движении, путешествую по самым живописным местам. Даже немного загорела... Еще большая часть материала для нового альбома практически записана. Практически, потому что все время все переделываю. Знаешь, бывает, что все нравится, а на следующий день все уже не так. Отпуск, это, конечно, хорошо, но в Москве меня ждут. И не только в Москве. Потеряли, беспокоятся», - писала Юлия, выкладывая кадры из солнечной Португалии.

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