Как сейчас выглядит 52-летняя Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая
 

Наталья Ветлицкая. Фото: Кадр из клипа

В интернет попало свежее фото некогда популярной певицы Натальи Ветлицкой. Пользователи Сети пришли ко мнению, что в свои 52 года исполнительница выглядит сногсшибательно.

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Вероятно, Наталье, проживающей на чужбине, стало скучно: давно российские СМИ о ней ничего не писали. Поэтому певица, не дожидаясь, когда к ней в Европу наведаются очередные папарацци и снимут ее в каком-нибудь торговом центре, сама дала повод для публикаций.

Певица обнародовала в Facebook селфи и поманила репортеров.

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«Не дам скучать желтой прессе аллилуйя», – подразнила акул пера Ветлицкая. Забавно, но на ее провокацию никто не повелся.

Светские хроникеры остались равнодушны к буйным локонам и голливудской улыбке звезды 90-х.

А вот подписчиков Натальи хлебом не корми, только дай ее похвалить, чтобы аж челюсти свело от сахарного сиропа. Комментаторы буквально рассыпались в комплиментах, назвав певицу красавицей, «самой замечательной, прекрасной, божественной!», «шикарной женщиной – для сильных, благородных, самодостаточных мужчин!» и все в таком духе.

«Ну наконец-то они хоть с Трампа переключатся.)», – порадовался один из почитателей Натальи, уставший от нового президента США. «)))))))) да, пора принести пользу обществу», – с улыбкой признала Ветлицкая.

Однако нельзя не отметить, что не вышло у Ветлицкой сенсации. Поняв, что затея Натальи провалилась, друзья привели ей в пример звездных любительниц обнажаться.

«Любая пресса любит голых. Где?...» – прямо спросили у спрятавшейся за темными очками артистки подписчики.

«А за такое удовольствие надо платить ... много ... очень ... очень много ))))))))», – кокетливо ответила Наталья. Судя по смайлам, портрет затосковавшей на чужбине звезды в стиле ню страждущим долго ждать не придется.

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