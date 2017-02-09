Катя Гордон чуть не умерла во время родов

На днях знаменитость стала мамой во второй раз. До недавнего времени Катя Гордон не делилась с общественностью радостной новостью. Как выяснилось, женщина восстанавливается после вмешательства врачей. В ночь с воскресенья на понедельник она потеряла несколько литров крови.

Певица, композитор и бизнесвумен Катя Гордон недавно стала мамой во второй раз. Сначала женщина опубликовала видео, в котором она рассказала о том, что у нее отошли воды. Поклонники решили, что Катя намерена рожать в прямом эфире, и приготовились ждать продолжения истории.

Однако звезда не выходила на связь, чем встревожила фанатов. Спустя какое-то время представитель Гордон поведал «СтарХиту», что она радуется появлению сына.

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Недавно Катя все же вышла на связь с поклонниками и откровенно рассказала о своем самочувствии после родов.

По словам женщины, они были очень тяжелыми. Знаменитость потеряла много крови и едва не лишилась жизни. Тем не менее, сейчас Гордон чувствует себя значительно лучше. В настоящий момент она восстанавливается после пережитого.

«С 19 на 20 февраля я, оказывается , чуть не померла... Не буду грузить вас терминами, но это едва не произошло из-за сращения кое-чего кое с чем...

Ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более четырех литров крови... Сегодня первый день в себе...

И спешу вам сказать: «Привет, спасибо тем, кто спас». Может, я не лучший кандидат на пожить, но говорю как есть. Сын в норме», – сообщила женщина.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 14 2017 в 9:13 PST

Поклонники знаменитости пожелали ей скорейшего восстановления, а также поздравили с рождением ребенка.

«Выздоравливайте», «Берегите себя, вы нам нужны», «Вы удивительный человек», «Рада, что сейчас у вас все хорошо», «Переживала за вас. Думала, почему так долго не делитесь радостной новостью. Слава Богу, что все обошлось», «Желаю вам всего самого хорошего», «Катя, вы настоящий боец», «Живите, творите, радуйте нас», – обсуждали фанаты Гордон.

Ранее женщина пожаловалась на сложное течение беременности.

Катя откровенно призналась в том, что последний месяц стал для нее самым тяжелым, и она с нетерпением ждет, когда малыш появится на свет.

«Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Чувак внутри меня запинал, от всего изжога и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было?» – делилась Гордон.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 9 2017 в 12:58 PST

Напомним, что звезда также является матерью очаровательного четырехлетнего Даниила, который появился на свет в одной из клиник Москвы.

«В полдень в небольшом семейном и врачебном кругу мы встретили день рождения Данечки! Радуюсь вашим поздравлениям нереально, спасибо за небезразличие», – сообщала Гордон в сентябре 2012 года.

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