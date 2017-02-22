Киркоров предложил России отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве

Российский певец Филипп Киркоров предложил России отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве, сообщает Life.ru.
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«Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать», – заявил Киркоров.
Как отметил артист, он глубоко разочарован политизированностью и ангажированностью «Евровидения».
По словам Киркорова, он не оспаривает победу украинской певицы Джамалы, ведь за нее голосовали жители Европы, так же как и за россиянина Сергея Лазарева.
«Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли SMS за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль», –
напомнил Киркоров.
Он добавил, что предвзятость и сведение счетов с Россией настолько очевидны, что ему абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, игнорирующей его страну, причем столь грубо и некрасиво. По словам Киркорова, он бы вообще никого не отправлял на «Евровидение» в этом году.
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