Российские звезды вспомнили истории из своего армейского прошлого

Михаил Боярский
 

Михаил Боярский. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Представители отечественного шоу-бизнеса в День защитника Отечества рассказали о службе. Российские звезды вспомнили истории из своего армейского прошлого.

Многие звезды российской эстрады прежде чем стать знаменитыми прошли прекрасную школу жизни – армию. Отслужили Дмитрий Нагиев, Александр Буйнов, Михаил Боярский и даже Бари Алибасов. При этом все знаменитости вспоминают это время с улыбкой. Более того, многие звездные персонажи любят рассказывать истории из своего армейского прошлого.

Так, например, Дмитрий Нагиев служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО) под Вологдой. О части, в которую попал Нагиев ходили легенды. "Нас, молодых, страшно били, – признавался в одном из интервью Нагиев. – и каждый из трехсот пятидести человек пытался проверить, какой я мастер спорта".

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Улетели лебеди в жаркие края. Лишь один остался - жирный он, как я.

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Нагиев признавался, что ему пришлось испытать не «дедовщину», а «землячества».

«В обычной части отмотал год, и ты уже не «душара», а «черпак», и жизнь вроде налаживается, впереди дембель маячит.

А в «землячествах» срок службы не важен, урюк из какого-нибудь аула, прослуживший всего месяц, в своём «землячестве» может себя чувствовать весьма комфортно. Ему и «чифирнуть» дадут, и водочка найдётся, и девочка, все удовольствия. Зато какой-нибудь русский «дедушка» будет до увольнения мыть сортиры. У нас в части очень много было представителей народов Средней Азии и Кавказа», -вспоминал артист.

Александру Буйнову также досталось в армии из-за своей московской прописке. Артист попал в инженерные войска на Алтай. Часть располагалась в степи, и до ближайшего населенного пункта было километров одиннадцать. Однако, для молодых солдат это расстояние оказалось не помехой и они постоянно бегали в деревню к местным девчонкам.

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Да здравствуют самые мужественные ребята нашей Страны!С Днем Советской Армии и Военно-морского Флота!С Днем Защитника Отечества!!!Да здравствуют наши пацаны,самые мужики в Мире! Наверху я на мостике АПЛ,внизу на фото справа-Сирия,Хмеймим,концерт для наших бойцов. #23февраля #праздник #пацаны #яслужил #буйнов #солдаты #армия #друзья #хорошо #блюз #рокнролл #попса #зрители #поемпесни #россия #москва #архангельск #северодвинск #моряки #летчики #

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Также помимо любовных историй у певца были и неприятные истории с сослуживцами. "Я был москвичом, поэтому наши сержанты – выходцы с западной Украины – на мне отыгрывались как только могли, – рассказывал артист. –

Однажды они забрали из моей тарелки мясо и отдали собаке

«. Случались в его службе и более веселые моменты. Александр до сих пор вспоминает, как перед Новым годом решил украсить в части клуб. Так как в то время он уже был заядлым рокером, то написал на стене «Happy New Year». » Начальник части прочитал первое слово по-русски и вдруг спросил: «Что еще такое за «нару«? Мы долго смеялись над этим».

Только приятные воспоминания с армией у известного продюсера Бари Алибасова. Он шутит, что поехал на службу добровольно и за свой счет. Более того, уже там Алибасов положил начало своей карьере продюсера.

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«Так вот я прибыл в комиссариат и сказал: «Возьмите меня в армию!» Объяснил, где хочу служить, а они меня отправили в пехоту. Служил в Казахстане на границе СССР с Китаем. Но мне даже был тогда не положен ни автомат, ни оружие, потому что я был за штатом. Командир части говорил, что когда идет репетиция, то Алибасов главный в части.

Я сделал там армейский ансамбль, и мы покоряли девушек-колхозниц.

Они даже сидели в засаде в овраге за нашими казармами, выслеживая и дожидаясь нас! Но через некоторое время по просьбе Владимира Степановича меня все-таки перевели служить в ансамбль при Доме офицеров. На самом деле меня армия очень многому научила, и я считаю, что мужчина должен отслужить в армии, чтобы научиться порядку и, самое главное, научиться подчиняться», – заявил Бари Каримович.

Отметим, что у известного актера Михаила Боярского служба была связана с музыкой. Также с ним случился забавный случай. Однажды ему пришлось спасать барабан.

«Когда меня призвали в армию, мне было уже 25 лет, я играл в Театре имени Ленсовета и, конечно же, не горел желанием служить. Режиссер Игорь Владимиров пытался уберечь меня от армии, но ему это не удалось. К счастью, родители в свое время отдали меня в музыкальную школу, и это очень облегчило мою армейскую жизнь, потому что

я сразу попал в оркестр

», -вспоминает Боярский.

По словам артиста, в его военном билете в графе «Воинская специальность» записано: «Большой барабан»«Когда я сообщил майору Березке, что я – пианист, он сказал: «Ты что, рояль будешь за собой таскать?» И мне выдали рваный барабан. Пришлось где-то добывать кожу, заклеивать. Вскоре я оценил все преимущества своего инструмента», – заявил Михаил.

Боярский также вспомнил, что ему посчастливилось в армии сохранить длинные волосы. «Зимой собирал их под шапку, а летом приходилось бинтовать, чтобы из-под фуражки не было видно. Мне тогда казалось, что моя свобода – в волосах. А вот усы в армии сбрил – в первый и последний раз» – признался Боярский.


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