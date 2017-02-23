Лолита раскрывает секреты: как в 53 года выглядеть потрясающе

Певица уверяет, что должна была стать «сморщенной старушенцией». Просто оно ведет не самый здоровый образ жизни.

Лолите Милявской 53 года. Но выглядит она хорошо. Возможно, благодаря чудесам современной хирургии.

«В принципе, при том образе жизни, который я веду, я должна быть сморщенной старушенцией, и никак иначе,

– уверяет Лолита. – Я курильщик, я могу себе позволить виски с колой, я неправильно питаюсь с точки зрения всех норм. У меня нет такого, чтобы сначала стакан воды, потом углеводы, потом кашка и обезжиренный йогурт… Ничего подобного я не соблюдаю».

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«Там, где по возрасту уже положено, я прибегаю к услугам своего пластического хирурга, – продолжает певица. – Семь лет назад он подправил мне веки, сделал их похожими на то, как они выглядели на моих фотографиях после выпуска в школе. Сейчас вот сделал подтяжку лица».

Это необходимые в ее возрасте косметологические процедуры, поскольку, как считает Лолита, они помогают держать лицо в форме.

«Я бы, может, всего этого и не делала бы, если бы у меня была другая профессия. Мне бы хватало генетики. Но поскольку каждый день – макияж, считайте – тонны химии, плюс вокал, который растягивает мышцы подбородка, шеи… Так что это необходимые вещи, которые не связаны ни с присутствием в моей жизни молодого мужа, ни с моим желанием омолаживаться».

Это, по заявлению певицы, связано отчасти с работой операторов: им должно быть удобно ее снимать, а она не должна отвлекаться на то, чтобы говорить им: «Ой, не снимайте мой профиль, у меня там провисла мышца!».

«Поэтому я все это делаю исключительно ради работы и во имя работы. В жизни я не пользуюсь никакой косметикой, даже если иду на какой-нибудь званый вечер», – цитирует Лолиту портал lady.tut.by.

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