Лолита раскрывает секреты: как в 53 года выглядеть потрясающе

Лолита
 

Лолита. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Певица уверяет, что должна была стать «сморщенной старушенцией». Просто оно ведет не самый здоровый образ жизни.

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Лолите Милявской 53 года. Но выглядит она хорошо. Возможно, благодаря чудесам современной хирургии.

«В принципе, при том образе жизни, который я веду, я должна быть сморщенной старушенцией, и никак иначе,

– уверяет Лолита. – Я курильщик, я могу себе позволить виски с колой, я неправильно питаюсь с точки зрения всех норм. У меня нет такого, чтобы сначала стакан воды, потом углеводы, потом кашка и обезжиренный йогурт… Ничего подобного я не соблюдаю».

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«Там, где по возрасту уже положено, я прибегаю к услугам своего пластического хирурга, – продолжает певица. – Семь лет назад он подправил мне веки, сделал их похожими на то, как они выглядели на моих фотографиях после выпуска в школе. Сейчас вот сделал подтяжку лица».

Это необходимые в ее возрасте косметологические процедуры, поскольку, как считает Лолита, они помогают держать лицо в форме.

«Я бы, может, всего этого и не делала бы, если бы у меня была другая профессия. Мне бы хватало генетики. Но поскольку каждый день – макияж, считайте – тонны химии, плюс вокал, который растягивает мышцы подбородка, шеи… Так что это необходимые вещи, которые не связаны ни с присутствием в моей жизни молодого мужа, ни с моим желанием омолаживаться».

Это, по заявлению певицы, связано отчасти с работой операторов: им должно быть удобно ее снимать, а она не должна отвлекаться на то, чтобы говорить им: «Ой, не снимайте мой профиль, у меня там провисла мышца!».

«Поэтому я все это делаю исключительно ради работы и во имя работы. В жизни я не пользуюсь никакой косметикой, даже если иду на какой-нибудь званый вечер», – цитирует Лолиту портал lady.tut.by.

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