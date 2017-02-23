Больная солистка «Миража» сбежала из клиники

 

Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Певица прервала курс лечения от сильного отравления. Наталье Гулькиной пришлось покинуть больничную палату ради работы. Вокалистка поддержала свою подругу Эвелину Бледанс во время презентации нового бренда одежды актрисы и телеведущей.

Певица Наталья Гулькина, которая на днях была экстренно госпитализирована с сильным отравлением, рискнула вырваться из-под наблюдения медиков.

Меньше чем через сутки после лечения вокалистка сбежала из больницы, оставив расписку врачам. Сделала Наталья Гулькина это ради своей подруги Эвелины Бледанс.

Накануне телеведущая презентовала новый бренд – собственную линию одежды для женщин. Гулькина не просто присутствовала на мероприятии, но и нашла в себе силы выступить на сцене.

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По дороге на показ певица вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о своем самочувствии.

«Спасибо вам, мои дорогие, что интересуетесь моим здоровьем, и волнуетесь за меня! Было банальное отравление с сильной интоксикацией. Меня прокапали, сейчас уже все позади, я иду на поправку, но наша профессия не дает нам возможности просто валяться в кровати, и я на пару часов сбежала с больницы и после мероприятия сразу вернусь обратно. Я давно дала слово Эвелине Бледанс. И не могу подводить человека», - рассказала Наталья Гулькина в видеообращении.

Затем певица показала всем палату, в которой она лежит.

Небольшая одноместная комната с телевизором и кроватью, снабженной кнопкой вызова медицинского персонала.

Доброй всем ночи💋💋💋

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«Вот это моя больничка, - провела экскурсию Гулькина. – Ничего необычного. У меня сейчас на показе брали интервью журналисты, они не поверили, что я сбежала из больницы. А что делать? Такая наша жизнь. Такой шоу-бизнес. Не переживайте за меня, я выздоравливаю». Вокалистка добавила, что она будет находиться под наблюдением врачей еще несколько дней.

Напомним, на больничную койку Наталья Гулькина попала в среду поздно вечером после ужина в китайском ресторан

е. Через пару часов после приема пищи певица почувствовала острую боль в желудке и набрала номер скорой помощи.

Сначала звезда связала резкое ухудшение самочувствия с сильной усталостью и нехваткой времени на еду. Однако врачи пришли к выводу, что у их пациентки сильное отравление с интоксикацией. Гулькиной назначили курс интенсивной терапии. Поклонники певицы, встревоженные сообщениями о ее болезни, пожелали ей скорейшего выздоровления.

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