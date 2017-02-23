Больная солистка «Миража» сбежала из клиники

Певица прервала курс лечения от сильного отравления. Наталье Гулькиной пришлось покинуть больничную палату ради работы. Вокалистка поддержала свою подругу Эвелину Бледанс во время презентации нового бренда одежды актрисы и телеведущей.

Певица Наталья Гулькина, которая на днях была экстренно госпитализирована с сильным отравлением, рискнула вырваться из-под наблюдения медиков.

Меньше чем через сутки после лечения вокалистка сбежала из больницы, оставив расписку врачам. Сделала Наталья Гулькина это ради своей подруги Эвелины Бледанс.

Накануне телеведущая презентовала новый бренд – собственную линию одежды для женщин. Гулькина не просто присутствовала на мероприятии, но и нашла в себе силы выступить на сцене.

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По дороге на показ певица вышла на связь с подписчиками микроблога, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о своем самочувствии.

Спасибо Вам мои дорогие🙏🏻❤что интересуетесь моим здоровьем, и волнуетесь за меня! Всё позади, я иду на поправку, но наша профессия не даёт нам возможности просто валяться в кровати, на пару часов сбежала с больницы и после мероприятия, сразу обратно🙌🏻💋#наталиягулькина A post shared by Natalia (@gulkina_natalia) on Feb 23, 2017 at 8:04am PST

«Спасибо вам, мои дорогие, что интересуетесь моим здоровьем, и волнуетесь за меня! Было банальное отравление с сильной интоксикацией. Меня прокапали, сейчас уже все позади, я иду на поправку, но наша профессия не дает нам возможности просто валяться в кровати, и я на пару часов сбежала с больницы и после мероприятия сразу вернусь обратно. Я давно дала слово Эвелине Бледанс. И не могу подводить человека», - рассказала Наталья Гулькина в видеообращении.

Затем певица показала всем палату, в которой она лежит.

Небольшая одноместная комната с телевизором и кроватью, снабженной кнопкой вызова медицинского персонала.

Доброй всем ночи💋💋💋 A post shared by Natalia (@gulkina_natalia) on Feb 23, 2017 at 12:12pm PST

«Вот это моя больничка, - провела экскурсию Гулькина. – Ничего необычного. У меня сейчас на показе брали интервью журналисты, они не поверили, что я сбежала из больницы. А что делать? Такая наша жизнь. Такой шоу-бизнес. Не переживайте за меня, я выздоравливаю». Вокалистка добавила, что она будет находиться под наблюдением врачей еще несколько дней.

Напомним, на больничную койку Наталья Гулькина попала в среду поздно вечером после ужина в китайском ресторан

е. Через пару часов после приема пищи певица почувствовала острую боль в желудке и набрала номер скорой помощи.

Сначала звезда связала резкое ухудшение самочувствия с сильной усталостью и нехваткой времени на еду. Однако врачи пришли к выводу, что у их пациентки сильное отравление с интоксикацией. Гулькиной назначили курс интенсивной терапии. Поклонники певицы, встревоженные сообщениями о ее болезни, пожелали ей скорейшего выздоровления.

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