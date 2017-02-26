Умер звезда «Чужих» и «Титаника» актер Билл Пэкстон

Bill Paxton
 

Bill Paxton. Фото: REUTERS/Scanpix

В США умер актер Билл Пэкстон. Семья Пэкстона объявила о смерти актера 26 февраля.

Сообщается, что 61-летний актер умер от осложнений после операции. Представители семьи не раскрыли никаких других деталей и попросили уважать их право на частную жизнь.

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Билл Пэкстон родился в 1955 году в Техасе. Он начал сниматься в 1980-х года, одним из его первых появлений на большом экране стала эпизодическая роль в «Терминаторе» (1984).

Среди наиболее известных работ Пэкстона такие фильмы, как «Чужие» (1986), «Хищник 2» (1990), «Правдивая ложь» (1994), «Аполлон 13» (1995), «Смерч» (1996) и «Титаник» (1997). Последним фильмом Пэкстона стали «Жестокие мечты», картина вышла в 2016 году.

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