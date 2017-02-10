Анастасия Задорожная удивила беременным животом

Талантливая российская актриса и певица опубликовала на своей страничке в соцсети провокационное видео. Поклонники Анастасии Задорожной предположили, что она ждет ребенка, и интересуются у звезды, когда же она все успела. Впрочем, некоторым кажется, что свои формы звезда увеличила с помощью подручного материала.

За жизнью певицы и актрисы Анастасии Задорожной в популярной социальной сети следят порядка трехсот тысяч человек. У звезды отличное чувство юмора, поэтому она иногда шутит над своими подписчиками, выкладывая неоднозначные снимки и видеоролики.

Один из последних сюжетов заставил поклонников Задорожной очень сильно удивиться, ведь в кадре они увидели свою любимицу в просторном платье с драпировкой, которая не смогла скрытьее беременный живот.

Причем он на этом видео у Насти не просто большой, а уже опустившийся вниз, что бывает у будущих мам в самый канун родов.

Еще больше озадачил подписчиков тот факт, что ведет себя Анастасия вовсе не так, как положено женщинам в ее положении.

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Звезда лихо отплясывает, а животу в ее танцах отводится центральная роль.

«Как разбудить себя и подготовить к двенадцатичасовой смене после почти бессонной ночи в поезде? Легко!»

- так прокомментировала Анастасия Задорожная свой зажигательный танец.

Видео:

Как разбудить себя и подготовить к 12-часовой смене после почти бессонной ночи в поезде? Легко! #настязадорожная #ялюблюсвоюработу #actress A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru) on Feb 26, 2017 at 5:12am PST

Не все подписчики Задорожной сумели оценить ее чувство юмора. В комментариях артистку на полном серьезе спрашивают, не беременна ли она. Но большинство поклонников все же поняли, что Анастасия так изящно пошутила, и поблагодарили ее за удовольствие, которое им доставил просмотр позитивного ролика. «Ты беременна?», «Настя, вы ждете малыша?»,

«Настюха, ты что? Когда успела?», «Это после поезда так расперло? Тебе идет», «Генеральная репетиция?», «Убила! Давно так не смеялся»,

«Вот что от поездов бывает, летайте самолетами», «А если что, тогда уж не попрыгаешь», «Без последствий поездка не прошла», - веселятся под зажигательным видео Анастасии Задорожной ее фанаты.

Фото из Instagram:

Приятного аппетита😉 A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru) on Feb 10, 2017 at 3:43am PST

Напомним, публика узнала об Анастасии Задорожной после роли Анжелики, которую она сыграла в подростковой картине «Простые истины». Однако

настоящую популярность ей принес молодежный сериал «Клуб», где девушка прослыла не только как талантливая актриса, но и как певица.

Сейчас артистка снимается в кино, а также записывает новые песни и выпускает клипы. Несмотря на творческий успех, она не торопится устраивать личную жизнь и выходить замуж. Настя берет пример со своей мамы, которая после смерти супруга не стала торопиться с поиском нового претендента на ее руку и сердце.

Фото из Instagram:

Вся лента, Вань, из твоих работ! Это любоф ❤️ #настязадорожная #dreamteam #hot #бэйба A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru) on Feb 15, 2017 at 8:01am PST

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