Парализованного после ДТП итальянского диджея умертвили в Швейцарии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Итальянский диджей Фабиано Антониани, парализованный после автомобильной аварии, умер в результате эвтаназии в одной из клиник Швейцарии. Об этом в своем Twitter в понедельник, 27 февраля, сообщил активист Марко Каппато.

«Фабо скончался в 11:40. Он решил уйти из жизни по законам чужой страны», — написал Каппато.

Из Twitter:

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Антониани, известному как DJ Fabo, было 40 лет.

Он попал в ДТП в 2014 году в Индии, после чего был парализован и ослеп. Терапия не приносила результатов, и Фабиано принял решение добровольно умереть.

Диджей записал видеообращение к президенту Италии Серджо Маттарелле с просьбой разрешить провести эвтаназию на родине, где запрещены ее любые формы.

После отказа он был вынужден с помощью Каппато отправиться в Швейцарию.

«Наконец я приехал в Швейцарию, но приехал, к сожалению, своими силами, без помощи моего государства», — сказал Антониани в своем последнем обращении.

Он поблагодарил Каппато за то, что он позволил ему выбраться «из ада боли».

Эвтаназия разрешена в Швейцарии с 1941 года. В 2002 году данный вид причинения смерти легализовали в Нидерландах.

От Русского TVNET. Видео последного обращения Фабиано есть на YouTube, но по этическим соображениям мы это не публикуем. Слишком страшно и больно!


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