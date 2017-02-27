У актера Николая Караченцова диагностировали сотрясение мозга

У актера Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. По информации СМИ, авария произошла в 19:30 мск в поселке Загорянский на улице Пушкина. «Произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Караченцов, с грузовой «Газелью«. В результате ДТП актер получил различные травмы и был направлен в больницу», — уточнили в полиции.

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