Архивные фото мужа Наташи Королевой покорили поклонников

Сергей Глушко (Тарзан)
 

Сергей Глушко (Тарзан). Фото: COVI/Scanpix

Сергей Глушко решил показать фанатам свои снимки 25-летней давности. Фото молодого Тарзана в военной форме привели поклонников в восторг.

Еще по этой теме

Сергей продемонстрировал два своих «лука» из 92 года. На снимках Тарзан запечатлен в компании своих товарищей, только на одном все четверо изображены в «гражданской» одежде, а на другом – в форме.

Питер.1992 год

A post shared by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on

Реклама

Артист прокомментировал снимки. Тот, на котором компания в модных нарядах, сделан в Санкт-Петербурге.

Тарзан в тот день гулял по северной столице в модной в те времена футболке с орлом и шортах с принтом американского флага. Фанаты восхитились и этим снимком и тем, на котором Глушко предстал в военной форме.

Та же банда,но уже при параде

A post shared by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on

Еще по этой теме
Наташа Королева застукала Тарзана с пышнотелой моделью в ночном клубе

Наташа Королева застукала Тарзана с пышнотелой моделью в ночном клубе

Тарзан шокировал подписчиков очень откровенным снимком

Тарзан шокировал подписчиков очень откровенным снимком

Новый снимок Тарзана спровоцировал скандал в Сети

Новый снимок Тарзана спровоцировал скандал в Сети


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин Hi-Tech

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

Боль латвийцев: Как прожить на 400 евро и не погрязнуть в долгах Новости

Боль латвийцев: Как прожить на 400 евро и не погрязнуть в долгах

В центре Киева рухнул мост: жертв и пострадавших нет Новости

В центре Киева рухнул мост: жертв и пострадавших нет

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир Wo&Men

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир

Знаменитости

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 