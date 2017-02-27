Архивные фото мужа Наташи Королевой покорили поклонников

Сергей Глушко решил показать фанатам свои снимки 25-летней давности. Фото молодого Тарзана в военной форме привели поклонников в восторг.
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Сергей продемонстрировал два своих «лука» из 92 года. На снимках Тарзан запечатлен в компании своих товарищей, только на одном все четверо изображены в «гражданской» одежде, а на другом – в форме.
Артист прокомментировал снимки. Тот, на котором компания в модных нарядах, сделан в Санкт-Петербурге.
Тарзан в тот день гулял по северной столице в модной в те времена футболке с орлом и шортах с принтом американского флага. Фанаты восхитились и этим снимком и тем, на котором Глушко предстал в военной форме.
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