Архивные фото мужа Наташи Королевой покорили поклонников

Сергей Глушко решил показать фанатам свои снимки 25-летней давности. Фото молодого Тарзана в военной форме привели поклонников в восторг.

Сергей продемонстрировал два своих «лука» из 92 года. На снимках Тарзан запечатлен в компании своих товарищей, только на одном все четверо изображены в «гражданской» одежде, а на другом – в форме.

Питер.1992 год A post shared by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Feb 27, 2017 at 12:10pm PST

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Артист прокомментировал снимки. Тот, на котором компания в модных нарядах, сделан в Санкт-Петербурге.

Тарзан в тот день гулял по северной столице в модной в те времена футболке с орлом и шортах с принтом американского флага. Фанаты восхитились и этим снимком и тем, на котором Глушко предстал в военной форме.

Та же банда,но уже при параде A post shared by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Feb 28, 2017 at 8:37am PST

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