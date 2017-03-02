Дочь легендарной российской актрисы сбежала от проблем в Африку

Ольга Шукшина
 

Ольга Шукшина. Фото: Кадр из видео

Женщина пыталась забыть о противоречиях с матерью. Однако не так давно стало известно о том, что состояние известной актрисы ухудшилось. Ольга Шукшина экстренно вернулась в Россию, чтобы пообщаться с близким человеком.

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Ольга Шукшина не может урегулировать волнующий ее вопрос с родной матерью. Женщина неоднократно говорила о том, что хочет продать свою долю в квартире Лидии Федосеевой-Шукшиной, однако ее родительница не хочет разговаривать на эту тему.

Недавно наследница артистки и известного писателя стала героиней программы телеканала НТВ «Говорим и показываем». Ольга откровенно рассказала о том, чем сейчас занимается, а также о попытках наладить общение с близким человеком.

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Корреспонденты нашли Шукшину в Африке.

Женщина проживает в небольшом городке на берегу Красного моря. Она регулярно посещает местную церковь и просит у Бога о примирении с матерью.

«Я жду, чтобы Господь указал пути нашего сближения», – говорит Ольга.

Дочь известной актрисы не скрывает, что уехала за границу, чтобы восстановиться и забыть о своих проблемах. По словам Ольги, она не может попасть в квартиру, принадлежащую матери. Семья Федосеевой-Шукшиной поменяла замки. То, что произошло, неблагоприятным образом сказалось на здоровье наследницы знаменитости.

«Была попытка убежать, скрыться и остаться незамеченной. Хотелось убежать от проблем. Поэтому я сделала такой выбор.

Появилось такое место, которое мне по карману и по здоровью. Эти причины дали мне нишу, в которой я себя чувствую комфортно и защищенно. Та сторона (родственники женщины, с которыми она конфликтует из-за квартиры – Прим. ред.) продолжат играть со мной в молчанку.

Уже просто невозможно носиться с этой историей. Почему-то ходим вокруг да около уже не один год», – поделилась Шукшина.

Женщина рассказала, что снимает жилье за границей. Скромные апартаменты обходятся ей приблизительно в три тысячи рублей в месяц (около 49 евро - Прим. ред.).

«Это копейки, а сам город на берегу моря. Моя квартира как наша «двушка». Еда тоже недорогая, можно жить по-человечески. Хожу каждый день на рынок, он в 10 минутах ходьбы от дома», – рассказала Шукшина.

По словам женщины, она сдает свое жилье в Подмосковье. Ольга также сообщила о том, что открыла собственный бизнес – небольшой секонд-хенд с низкими ценами. Дело Шукшиной приносит ей небольшой доход. «Мне хватает на то, чтобы покрыть аренду магазина и моей квартиры, а также на зарплату моей помощнице», – поделилась она.

До недавнего времени Ольга Шукшина предпочитала находиться в другой стране, но не так давно в СМИ появилась информация о том, что состояние ее матери ухудшилось. В связи с этим женщина экстренно вернулась в Россию.

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